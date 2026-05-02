南管藝師黃美美獲認定文資保存者　文化局長黃雅玲親頒證書肯定傳承

▲文化局長黃雅玲（右）於水門宮頒發證書，肯定黃美美藝師南管保存與傳承貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

者林東良／台南報導

台南傳統音樂界再傳佳音！南管藝師黃美美憑藉精湛技藝與長年傳承貢獻，正式獲市府公告認定為「南管」保存者，2日於南聲社春季孟府郎君祭暨整絃大會中，由文化局長黃雅玲代表市長黃偉哲親赴水門宮頒授證書，場面隆重，也為南聲社再添光彩。

文化局指出，南管音樂為台灣重要的傳統表演藝術，南聲社創社至今逾百年，在國內外音樂界具有高度地位。繼館先生張栢仲於110年獲認定為南管保存者後，此次再由現任理事長黃美美接續獲此殊榮，展現南聲社深厚的文化底蘊與傳承能量。

黃美美自幼即於南聲社接觸南管藝術，與社團淵源近一甲子。其唱曲師承吳道宏、邱松榮、陳江雪、林邱秀、張鴻明等前輩，音韻古樸細膩，轉韻婉約動人；樂器方面則師承謝永欽、張鴻明，對指法、曲譜與演奏皆具深厚功力，能熟練多項南管樂器，是南聲社具代表性的資深藝師。

除了技藝精進，黃美美亦長年投入南管推廣與教育，自1940年起指導灣裡和聲社、下茄萣振南社及喜樹國小喜聲社等多個館閣，培育無數後進。112年接任南聲社理事長後，更積極推動南管傳習與文化扎根，展現高度使命感。

文化局長黃雅玲表示，台南市早於民國98年即登錄「南管」為傳統表演藝術，並陸續認定南聲社、安定海寮普陀寺清和社等為保存團體，後續亦增列振聲社及多位個人保存者。此次再新增黃美美與陳進財2位藝師，顯示南管傳承持續茁壯。