　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1家3口走車道被撞2死！高市府現場會勘　佔人行道要罰了

▲▼市府相關單位今日中午重返現場會勘，發現人行道停滿機車、四處堆雜物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲市府相關單位今日中午重返現場會勘，發現人行道停滿機車、四處堆雜物。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名黃姓男子昨（1）日開車載著妻兒前往賣場購物，返家時疑因疲勞駕駛，暴衝掃過多部汽機車，撞上步行的黃姓婦人一家三口，造成黃婦、女婿身亡。外界質疑，事發地人行道遭雜物、機車大量佔用，且道路不平，有行人地獄爭議。交通局、警察局今日中午重回現場會勘，研議規劃增設人行道，並針對人行道違停進行取締。

這起悲劇發生在1日晚間6點23分，肇事的黃姓工程師當時載著太太、兒子到賣場購物，返家過程中，疑似疲勞駕駛，先撞上路邊停放的白色休旅車、藍色自小客車，再撞上黃婦一家三口，接著又撞上機車雙載的母女，最後又波及到路邊一部機車。全案造成2對家庭共5人受傷，其中黃姓婦人及其張姓女婿身亡。

▲▼一家三口遭撞前最後身。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲一家三口遭撞前最後身影。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女婿被暴衝轎車撞至車底。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲女婿遭轎車衝撞，噴飛至車底。（圖／記者吳世龍翻攝）

黃姓駕駛今日上午被依過失致死、傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，面對媒體句句詢問，黃男一語不發便上警車。黃男經檢察官訊後無保請回、限制住居。

針對這起憾事，交通局表示，感到萬分沉痛與遺憾，嚴正呼籲所有駕駛，疲勞駕駛的嚴重性不亞於酒駕，若感到精神不濟應立即停靠安全處休息，切勿勉強上路，以免造成不可挽回的家庭破裂。

▲▼市府相關單位今日中午重返現場會勘，發現人行道停滿機車、四處堆雜物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲人行道幾乎無路可走，一家三口被迫得走馬路邊線。（圖／記者許宥孺翻攝）

另一方面，警察局、交通局、工務局、當地里長今日中午返回事故現場會勘，初步會勘研議結論，為管理行車速度及減少違停，由交通局將軍校路車道瘦身，加寬分向限制線、軍校路與軍校路180巷口增繪邊線及槽化線，以避免用路人違停。

至於當地的人行空間，短期由工務局進行順平工程改善，長期規劃增設人行道；公園處也會針對路燈照明進行評估。

由於人行道遭大量機車、雜物佔用，警方也將加強人行道違規停車及測照取締，目前已針對違規物張貼公告限期移除，未移除者依法舉發並依廢棄物清理法逕行移除。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 8528 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連假修屋頂！　重摔落地死亡
一堆人股票賺飽飽　他卻崩潰「賠掉23萬」！全場一看秒懂
獨／瀨戶環奈入行「首次解鎖看A片」：想拍刺激危險的
可能養出超級老鼠！　民團揭「濫用鼠藥恐失敗3原因」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中自小客搶快左轉！害騎士重摔斷手　車頭凹陷「比重機還慘」

嘉義工人勞動節修屋頂！踩破石棉瓦墜落5米　重摔落地送醫不治

臨停買烤鴨！擋視線害車禍吃紅單　老闆霸回1句：罰單我付

變態姨逼15歲外甥女嘿咻男友！4男幫脫褲圍觀　5人9手機全查扣

雙刀攔路嚇騎士「精神不穩又吸毒」包腳短褲男輕判2個月

快訊／國3南下清水段火燒車！駕駛跳車狂逃　驚險畫面曝光

快訊／國1北向岡山段3車追撞！占用內車道　後方紫爆回堵5公里

1家3口走車道被撞2死！高市府現場會勘　佔人行道要罰了

快訊／女子龍洞攀岩失足墜落10米！　頭部重創搶救不治

酒駕男恐攻衝撞「烈焰火條」點燃馬路　正義哥追人第一視角曝

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

屏東秘境獅王瀑布驚傳溺水！25歲男漂深潭　命危送醫搶救

川普考慮恢復軍事行動　伊朗嗆：美軍輸得很難看

台中自小客搶快左轉！害騎士重摔斷手　車頭凹陷「比重機還慘」

嘉義工人勞動節修屋頂！踩破石棉瓦墜落5米　重摔落地送醫不治

臨停買烤鴨！擋視線害車禍吃紅單　老闆霸回1句：罰單我付

變態姨逼15歲外甥女嘿咻男友！4男幫脫褲圍觀　5人9手機全查扣

雙刀攔路嚇騎士「精神不穩又吸毒」包腳短褲男輕判2個月

快訊／國3南下清水段火燒車！駕駛跳車狂逃　驚險畫面曝光

快訊／國1北向岡山段3車追撞！占用內車道　後方紫爆回堵5公里

1家3口走車道被撞2死！高市府現場會勘　佔人行道要罰了

快訊／女子龍洞攀岩失足墜落10米！　頭部重創搶救不治

酒駕男恐攻衝撞「烈焰火條」點燃馬路　正義哥追人第一視角曝

嘉義隱藏版咖啡館3選　純白茶屋品茶、體驗「咖啡配肉粽」

中國電動車席捲墨西哥　美網瘋傳「人肉代購」教學

王勝偉有夢「全打序開轟」就差第4棒！後藤光尊虧：原來還沒啊？

台中自小客搶快左轉！害騎士重摔斷手　車頭凹陷「比重機還慘」

雅詩蘭黛狠砍萬人！　百貨櫃姐成裁員重災區

新北也有漢他病毒確診　今年累積2起個案分布雙北

滅鼠患蔣萬安強調用中央核可藥劑　綠議員批：又推中央核准卸責

2房遭邊緣化？　台中預售數據揭「3房回歸主流」

神戶港「鐵塔美女」360度飽覽六甲山景色！還能坐旋轉咖啡廳

麋先生創舉！高雄蓋馬戲團「三個足球場大」高難度特技太震撼

【旅行的氣味】奴才出國帶特別的伴手禮給主子們♥

社會熱門新聞

即／女大生現身靈堂！父母陪同90度鞠躬道歉

女大生鞠躬道歉「女警母全程拒看」

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

即／害死台南女警女大生將現身　赴靈堂上香

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

男子疲駕肇事2死3傷　媽媽老公雙亡

台中某私中散布深偽不雅照　20名女學生受害

1家3口「彰化赴高雄看病」遭撞飛岳母女婿斷魂

一家3口「專程高雄看診」遭撞飛　岳母女婿斷魂

噴飛釀2死瞬間曝！住戶驚：都沒煞車

寵物餐廳虐待動物　飼主拖行、鞭打狗狗

1家3口看診被撞飛2死！最後身影曝

恐怖畫面曝！基隆女騎士硬跨線逆向被撞死

更多熱門

相關新聞

酒駕男恐攻衝撞「烈焰火條」曝

酒駕男恐攻衝撞「烈焰火條」曝

台中市一名龍男昨晚駕車撞上一對騎車父子，把機車拖行600公尺才撞停。事發當時，一名正義男子蕭先生目擊肇逃過程，緊隨在後一路鳴按喇叭要對方停車，還拍下龍男車輛與機車留下整條油漬，並且遭到火星點燃，整條馬路出現「烈焰火條」的恐怖景象，情節離譜猶如電影。

恐怖畫面曝！基隆女騎士硬跨線逆向被撞死

恐怖畫面曝！基隆女騎士硬跨線逆向被撞死

色即是空？82歲出家翁網路交友暈船N次

色即是空？82歲出家翁網路交友暈船N次

噴飛釀2死瞬間曝！住戶驚：都沒煞車

噴飛釀2死瞬間曝！住戶驚：都沒煞車

1家3口看診被撞飛2死！最後身影曝

1家3口看診被撞飛2死！最後身影曝

關鍵字：

高雄車禍死亡車禍疲勞駕駛人行道違停取締

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生現身靈堂！父母陪同90度鞠躬道歉

天心原本不知和舒淇是國小同學

Lulu「中空度蜜月」！

女大生鞠躬道歉「女警母全程拒看」

貪汙76萬！中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

鹹酥雞總軟掉　他拿紙袋裝回家像剛炸好

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

獨／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

即／害死台南女警女大生將現身　赴靈堂上香

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

王俐人最大尺度泡湯照流出　寫真「露多少不是問題」

男子疲駕肇事2死3傷　媽媽老公雙亡

更多

最夯影音

更多
高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面