1家3口走車道被撞2死！高市府現場會勘　佔人行道要罰了

▲市府相關單位今日中午重返現場會勘，發現人行道停滿機車、四處堆雜物。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名黃姓男子昨（1）日開車載著妻兒前往賣場購物，返家時疑因疲勞駕駛，暴衝掃過多部汽機車，撞上步行的黃姓婦人一家三口，造成黃婦、女婿身亡。外界質疑，事發地人行道遭雜物、機車大量佔用，且道路不平，有行人地獄爭議。交通局、警察局今日中午重回現場會勘，研議規劃增設人行道，並針對人行道違停進行取締。

這起悲劇發生在1日晚間6點23分，肇事的黃姓工程師當時載著太太、兒子到賣場購物，返家過程中，疑似疲勞駕駛，先撞上路邊停放的白色休旅車、藍色自小客車，再撞上黃婦一家三口，接著又撞上機車雙載的母女，最後又波及到路邊一部機車。全案造成2對家庭共5人受傷，其中黃姓婦人及其張姓女婿身亡。

▲一家三口遭撞前最後身影。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲女婿遭轎車衝撞，噴飛至車底。（圖／記者吳世龍翻攝）

黃姓駕駛今日上午被依過失致死、傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，面對媒體句句詢問，黃男一語不發便上警車。黃男經檢察官訊後無保請回、限制住居。

針對這起憾事，交通局表示，感到萬分沉痛與遺憾，嚴正呼籲所有駕駛，疲勞駕駛的嚴重性不亞於酒駕，若感到精神不濟應立即停靠安全處休息，切勿勉強上路，以免造成不可挽回的家庭破裂。

▲人行道幾乎無路可走，一家三口被迫得走馬路邊線。（圖／記者許宥孺翻攝）



另一方面，警察局、交通局、工務局、當地里長今日中午返回事故現場會勘，初步會勘研議結論，為管理行車速度及減少違停，由交通局將軍校路車道瘦身，加寬分向限制線、軍校路與軍校路180巷口增繪邊線及槽化線，以避免用路人違停。

至於當地的人行空間，短期由工務局進行順平工程改善，長期規劃增設人行道；公園處也會針對路燈照明進行評估。

由於人行道遭大量機車、雜物佔用，警方也將加強人行道違規停車及測照取締，目前已針對違規物張貼公告限期移除，未移除者依法舉發並依廢棄物清理法逕行移除。