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社會 社會焦點 保障人權

酒駕男恐攻衝撞「烈焰火條」點燃馬路　正義哥追人第一視角曝

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲目擊昨晚南區恐怖肇逃車禍的蕭男，拍下整條馬路遭點燃畫面。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中市一名龍男昨晚駕車撞上一對騎車父子，把機車拖行600公尺才撞停。事發當時，一名正義男子蕭先生目擊肇逃過程，緊隨在後一路鳴按喇叭要對方停車，還拍下龍男車輛與機車留下整條油漬，並且遭到火星點燃，整條馬路出現「烈焰火條」的恐怖景象，情節離譜猶如電影。

警方調查，50歲的龍姓駕駛昨日晚間10時許，開車行經工學路與工學北路口時，先撞上騎機車的龍姓男子，造成騎士與乘客倒地受傷，但肇事駕駛不僅未停車查看，反而加速逃逸。過程中，機車卡在車底被一路拖行，疑似因劇烈摩擦導致油箱破裂，沿途不斷噴濺火花並起火燃燒。

▲▼ 。（圖／蕭先生提供）

▲▼該路段馬路可見明顯燒焦痕跡。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）

機車被拖行約600公尺嚴重變形，車殼幾乎「扁平化」，最終整輛車被燒到只剩焦黑骨架；而肇事汽車也因持續摩擦地面與火勢延燒，在進入工學二街某社區地下停車場入口時發生故障，隨即竄出火舌並全面燃燒，整台車陷入火海、幾近全毀。

目擊民眾指出，當時火勢猛烈、濃煙狂竄，甚至伴隨爆裂聲響，場面相當駭人。肇事駕駛原本企圖趁亂逃離現場，但隨即遭到憤怒住戶包圍，眾人合力將他壓制在地，還有人持辣椒水朝其噴灑，場面一度失控。警方今日上午已經將人移送地檢署偵辦。

▲▼龍男今日上午已經遭到移送。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）

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