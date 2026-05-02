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社會 社會焦點 保障人權

快訊／1家3口高雄遭撞飛！岳母女婿斷魂　肇事工程師無保請回

▲▼左營車禍 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲肇事的黃姓工程師（中）被移送地檢署後，無保請回，限制住居。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

高雄市左營區昨（1）日發生一起嚴重車禍，一名68歲黃姓婦人與女兒劉女、女婿張男專程從彰化到高雄看診，不料卻遭到黃姓男子（41歲）疑因疲勞駕駛駕車撞擊，導致黃婦和女婿重傷不治，劉女則還在加護病房搶救中，肇事的黃男訊後被依過失致死罪移送橋頭地檢署，檢察官訊問後，諭知無保請回，但限制住居。

這起車禍發生於1日晚間6點23分，41歲黃姓男子開車載家人出門購物，回家行經左營區軍校路時，先擦撞一台路邊的轎車後，再撞上走在馬路邊68歲黃姓婦人一家三口，接著又撞上行駛在旁邊的雙載機車，最後波及停放在路邊的1輛機車與2輛轎車。

▲▼一家三口遭撞前最後身。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲一家三口遭撞前最後身。（圖／記者許宥孺翻攝）

警消趕到後，發現車禍造成5人受傷，分別是68歲黃姓婦人、43歲劉姓女子（黃婦的女兒）、43歲張姓男子（黃婦的女婿）；35歲黃姓女騎士、63歲楊姓女子（女騎士的母親），立刻將5人送醫治療。

警方調查，肇事的黃姓工程師當時載著太太、兒子到賣場購物，返家過程中，疑似疲勞駕駛，發生嚴重車禍。

▲機車雙載的母女遭轎車撞擊後噴飛路中央。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲機車雙載的母女遭轎車撞擊後噴飛路中央。（圖／記者吳世龍翻攝）

受傷的68歲黃婦及43歲張男送醫後因重傷不治，據了解，黃姓婦人是彰化人，女兒、女婿和孫子則住在雲林，昨日女兒先將小孩送給親戚照料後，女婿帶著太太、岳母到高雄減重診所看診，3人原本想先用餐，不料路中卻遇上死劫，家屬昨晚獲知後相當背悲痛，連夜趕往高雄認屍。

據了解，肇事的黃男是名工程師，前一晚也有睡覺，不知為何會疲勞駕駛？警方在訊後依過失致死罪將他移送地檢署，檢察官複訊後，考量他坦承犯行，沒有前科等因素，諭知無保請回，但限制住居。

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