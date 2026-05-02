美廉航始祖「精神航空」宣布倒閉！航班全取消　1.7萬人丟飯碗

▲ 精神航空宣告停業。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國廉價航空先驅精神航空（Spirit Airlines）已自美東時間2日凌晨3時（台灣下午3時）正式停止所有飛航業務，成為近25年來首家停業的美國大型航空公司。精神航空在官網發布聲明表示，「致旅客：所有航班已被取消，也不提供客服服務」，官網原本的訂票頁面也改為停業公告及退款說明。

紓困談判破局 川普：談不成好條件就不出手

綜合CNN及CNBC等美媒，停業起因為精神航空與川普政府及主要債權人間的紓困談判宣告破局。據悉，川普政府曾提出一筆5億美元貸款方案，條件是取得該航空公司最高達9成的股權，但部分關鍵債券持有人反對此方案，認為政府一旦入股將影響其債權優先順位，最終協議未能成立。

川普1日受訪時表示，「我們開出了最終提案，若無法談成好的條件，就不會出手。我很希望能保住這些工作機會，但結果就是這樣。」

伊朗戰爭推升油價 廉航利潤空間雪上加霜

精神航空的困境也反映出整體航空業面臨的嚴峻挑戰，伊朗戰爭爆發後國際油價急升，航空燃油成本幾乎翻倍，對以超低票價為核心競爭力、利潤空間本就有限的廉航衝擊更大。

▲ 精神航空官網聲明。（圖／翻攝自spiritrestructuring.com）

精神航空自新冠疫情後持續虧損，去年8月第二度聲請破產保護，原先預計進行重組並重返正常營運，卻因油價暴漲計畫告吹。

衝擊上百萬旅客 退款方式攸關能否即時拿回

此次停業直接衝擊約數百萬名旅客及1.7萬名員工。航空分析機構Cirium數據顯示，精神航空5月份原先安排約9000個航班、180萬個座位，平均每天約有300個航班及6萬名潛在乘客受影響。持信用卡或金融卡購票的旅客可向發卡機構申請退款；以現金付款者則須等待破產清算程序，列入一般債權人行列，退款時程無法確定。

聯合航空（United Airlines）、美國航空（American Airlines）、捷藍航空（JetBlue Airways）及邊疆航空（Frontier Airlines）均已表示，將為受影響旅客提供替代航班；美國航空更宣布對與精神航空重疊的直飛航線實施票價上限。

廉航始祖殞落 今夏美國機票恐再漲

精神航空創立34年，以超低廉底價票開創美國廉航模式，並間接促使大型航空公司推出「基本經濟艙」等平價選項。但報導指出，精神航空退場後今年夏季美國國內線航班將減少2%，恐怕使本就因油價高漲而攀升的全美機票價格進一步走揚。