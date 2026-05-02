雅詩蘭黛狠砍萬人！　百貨櫃姐成裁員重災區

圖文／鏡週刊

美妝龍頭雅詩蘭黛（Estée Lauder）驚傳擴大裁員，母公司於昨（1日）宣布，為了加速企業重組並因應與西班牙香水巨頭Puig 的併購案，將全球裁員名額上調至1萬人，約佔全球員工總數的17.5%。儘管裁員消息令業界震撼，但由於季度獲利優於預期，且全年獲利預測調升，雅詩蘭黛盤前股價應聲飆漲約11%，顯示投資人看好這波轉型。

百貨專櫃時代終結？70%裁員鎖定櫃點人員

根據《路透社》報導，雅詩蘭黛集團（旗下擁有Clinique、M.A.C 等品牌）表示，這次追加的3,000個裁員名額中，有超過70%集中在百貨公司的專櫃職員。這項決策背後透露出全球消費習慣的變動，傳統百貨櫃位的導購力正迅速衰退，取而代之的是增長更快速的數位平台。

而雅詩蘭黛計畫將營運重心全面轉向TikTok Shop、Sephora、Ulta以及Amazon等零售通路，這也意味著品牌正從「人對人」的櫃位服務，轉型為以數位為主的銷售模式。

財報亮眼勝預期 併購案下的「瘦身計畫」

根據最新財報顯示，雅詩蘭黛單季營收達37.1億美元，調整後的每股盈餘（EPS）為88美分。公司隨即將全年獲利預測從每股2.05-2.25美元上調至2.35-2.45美元。

市場分析師認為，裁員規模擴大與目前正在談判中的Puig併購案息息相關。透過在合併前先行精簡雅詩蘭黛內部的重複職位，尤其是老舊的實體專櫃體系，能讓公司在合併後更具成本競爭力。而雅詩蘭黛預計這波重組將能為公司每年省下高達12億美元（約新台幣379 億元）的成本。

地緣政治成變數 2026年展望謹慎

儘管財報與股價亮眼，雅詩蘭黛也發出警訊，指出目前的獲利預測是建立在「地緣政治未惡化」的前提下。特別是針對中國市場的消費情緒回溫，以及中東局勢在2026年5月後的潛在波動，都可能成為未來關稅與供應鏈的未爆彈。

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