北市「安鼠之亂」憂漢他病毒　石崇良揭疫情未增「鼠患仍應解決」

▲衛福部長石崇良出席慈月社福慈善基金會「2026第15屆南丁格爾獎頒獎典禮」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北市今年爆發國內25年來首例漢他病毒死亡案例，近期街上更是頻繁出現老鼠，遭外界揶揄為「安鼠之亂」。衛福部長石崇良今（2）日表示，漢他病毒是衛福部監測中的重大傳染病，目前疫情沒有波動增溫，民眾可以放心，不過鼠患問題仍然要解決，老鼠不僅會造成漢他病毒感染，還有涉及其他食安問題。

近期網路上經常可見台北市出現野生老鼠逛大街的影片，讓不少市民見狀直呼噁心，加上北市今年1月底才出現漢他病毒死亡個案，引發外界對疫情的憂心。

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石崇良今日出席慈月社福慈善基金會「2026第15屆南丁格爾獎頒獎典禮」受訪表示，漢他病毒一直在監測，因為這是衛福部監測中的重大的傳染病，目前來看疫情並沒有波動增溫的情形，請大家可以放心。

「不過鼠患的問題還是應該要解決。」石崇良說，因為老鼠不只是漢他病毒，還有其他食物安全問題也都會涉及到，應該要大家齊心協力，把鼠患問題好好控制，這個對整個公共衛生疾病的傳播，那麼確實是會有影響。

台北市長蔣萬安今日表示，針對鼠患議題，跨局會議都有討論，所以從年初開始就進行計畫性清掃、環境整潔，「從1999進線的數量來看，有下降的趨勢」。

蔣萬安強調，當然市府絕不輕忽，所以包括環保局、衛生局、民政局以及市場處、商業處等，依然按照目前的規劃來進行整體環境的清消。

疾管署資料顯示，北市大安區漢他病毒死亡病例為70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。