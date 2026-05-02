電輔車阿北撞人！衝進烘焙坊變得來速　全場嚇呆靜止畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名七旬阿伯昨（1）日下午騎乘電動輔助車，行經龜山區某處烘焙坊時突然失控，先撞倒店前婦人，隨即衝入店內將展售麵包架撞的東倒西歪，突如其來的一幕嚇壞店內客人與店員，闖禍的阿伯也滿臉驚恐。肇事阿伯解釋，是被門口婦人嚇到，才會把電動輔助車開進烘焙坊，被撞的婦人跌倒幸無大礙，至於烘焙坊被損壞物品，業者透露會自行吸收，不會向阿伯求償。

▲桃園市一名阿伯昨天下午駕駛電輔車，在龜山區某處烘焙坊失控撞倒店前婦人監視畫面曝。（圖／熱心人士提供）

▲桃園市一名阿伯昨天下午駕駛電輔車失控衝入龜山區某處烘焙坊內滿臉驚恐。（圖／熱心人士提供）

據指出，桃園市龜山區某處烘焙坊，昨天下午一名七旬阿伯騎著電動輔助車上路，但行經烘焙坊時，突然失控撞倒店前婦人，再撞開玻璃門衝入店內，將店內麵包架撞得東倒西歪，店內客人與店員忙著避開閃躲，整個驚悚畫面都被店內監視器拍下來，肇事阿伯事後解釋，被門口婦人嚇到，才失控讓電動輔助車開進烘焙坊。

▲桃園市一名阿伯昨天下午駕駛電輔車失控衝入龜山區某處烘焙坊內，店員上前關心。（圖／熱心人士提供）

業者事後透露，回想到事發當下仍心有餘悸，當時有請警察來，那種電動輔助車不適合老人騎，因為反應遲鈍。至於被撞的婦人跌倒後幸無大礙，烘焙坊被損壞物品，業者表示會自行吸收，不會向阿伯求償。

▲桃園市一名阿伯昨天下午駕駛電輔車失控衝入龜山區某處烘焙坊內，烘焙坊事後仍正常營業。（圖／熱心人士提供）

龜山警分局表示，警方未受理業者報案，這不算交通事故，原則上屬於民事案件，員警有告知業者相關權利，如有需要仍可至派出所報案，但目前業者未至派出所報案，所以沒有回應。