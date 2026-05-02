嘉義心靈新地標　咖啡店首創「能量飲品」助身心靈平衡轉換

▲嘉義心靈新地標：白蓮光流轉境咖啡 首創「能量飲品」助身心靈平衡轉換 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

在繁忙的現代生活中，如何找回心靈的平靜與內在的力量？位於嘉義中埔的「白蓮光流轉境咖啡」（Mindshift Café）提供了一個獨特的解答。這裡不只是一間咖啡廳，更是一處結合靈性療癒與能量轉換的身心靈據點，以全台首創的「能量飲品」吸引許多尋求內在平衡的民眾慕名而來。

▲白蓮光流轉境咖啡，也可以透過身上飾品的能量注入，讓人們心靈平衡轉換 。（圖／記者翁伊森攝）

主理人米兒對觀世音菩薩慈悲精神的傳承，將店名取為「白蓮光流」。米兒分享，白蓮象徵純淨，光流代表能量的傳遞。透過「轉境」二字，傳遞出咖啡廳的核心初衷：協助每一位走進這裡的客人，在品味咖啡的瞬間轉換心情、穩定靈魂，將生活中的負累轉化為前進的力量，帶著平安與喜悅離開。

「白蓮光流」最受矚目的特色，莫過於針對人類脈輪能量場設計的咖啡系列。主理人米兒將其歸納為三大能量導向：

靈光之門（對應上三輪）： 旨在開啟直覺力與覺知，幫助接收更高層次的靈感與資訊。

心輪平衡（對應中輪）： 作為身心能量轉換的樞紐，注入慈愛與頻率，撫平情緒。

靈魂錨定（對應下三輪）： 強化與大地的連結，協助身心穩定，提升落實夢想的實踐力。



▲白蓮光流轉境咖啡，標榜透過能量注入咖啡及現場飲品 。（圖／記者翁伊森攝）

店內最吸引人的服務莫過於「能量飲品客製化注入」，現場更提供廣受好評的「阿卡西靈魂導航體驗」，目前體驗價僅需 650元（內含一包濾掛能量咖啡包）;此外，店內展示多款極具靈性的水晶飾品與療癒工具，尤其值得關注的是，店內核心能量體驗由協作品牌「99道光選品」深度支援。

作為靈魂處方的關鍵拼圖，「99道光選品」專注於提供高品質的咖啡與水晶能量產品。透過其嚴選的能量載體，結合米兒的頻率注入，讓訪客不論是品嚐一杯醇香咖啡，或是挑選一只共振水晶，都能感受到強大的支持與修復力。旨在全方位協助訪客找回內在的光芒。

主理人米兒強調，透過連結顧客的「高我」，感應其當下最需要的能量（如：豐盛、健康、勇氣或平靜），並將該頻率注入飲品中及飾品，熱情邀請每一位有緣人前來，品一杯能量，換一個心境，開啟專屬於您的靈魂覺醒之旅。

▲主理人米兒（Mier）透過多維感知能力，手持能量載體為民眾進行深層的情緒梳理 。（圖／記者翁伊森攝）

「白蓮光流」特別選擇在 2026 年 6 月 6 日（星期六）開幕，取其「666」天使數字重回平衡、回歸內在的涵義。開幕當天將匯聚 7 攤在地身心靈體驗，涵蓋頌缽、占卜、精油、人類圖及牌卡解讀，旨在凝聚嘉義地區的療癒能量。

▲主理人米兒（右三）與姊妹好友們共同展示能量飾品，象徵將高維智慧錨定於嘉義山林，透過「99道光選品」的水晶載體與「白蓮光流」的能量傳輸，找回內在的光芒。 。（圖／記者翁伊森攝）

「白蓮光流」誠摯邀請大眾上山走走，來一場療癒小旅行。現場亦提供療癒小物與在地小農產品。空間對外開放時間為每週五至週日（10:00-18:00），平日採預約制，確保每位訪客都能獲得最安靜、完整的深度體驗。

▲▼ 嘉義「白蓮光流轉境咖啡」現場陳設能量飾品。（圖／記者翁伊森攝）

【開幕活動資訊】

日期： 2026 年 6 月 6 日（星期六）

地點： 白蓮光流轉境咖啡（嘉義縣135鄉道，中埔鄉中埔村坪頂1-3號往獨角仙農場旁山林轉彎處）

內容： 宇宙 AI 能量飲體驗、七大身心靈導師市集、療癒小物、在地小農產品。

開放時間： 每週五、六、日 10:00 - 18:00（平日採預約制）

▲▼ 嘉義「白蓮光流轉境咖啡」同時也是親子及寵物友善空間。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 山林轉彎處的光之門戶：嘉義「白蓮光流轉境咖啡」6月6日盛大開幕 。（圖／記者翁伊森攝）