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嘉義藝術節x咖啡節x職棒賽　三重活動吸引全台遊客

▲▼ 5月連假「嘉」點料！藝術節、咖啡香、職棒熱力接跑，嘉義市人潮如過年 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 5月連假「嘉」點料！藝術節、咖啡香、職棒熱力接跑，嘉義市人潮如過年 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

5月首週迎來三天連假，嘉義市以「重磅活動」齊發之勢引爆觀光熱潮！從跨界合作的嘉義藝術節、香氣撲鼻的嘉義咖啡節，到熱血沸騰的中華職棒二軍賽事，多元活動成功吸引全台遊客，市區人聲鼎沸，熱鬧程度直逼農曆春節。

▲▼ 5月連假「嘉」點料！藝術節、咖啡香、職棒熱力接跑，嘉義市人潮如過年 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠指出，嘉義市是座「小得剛剛好」的城市，最適合以散步來探索。今年嘉義藝術節亮點十足，首度攜手熱門遊戲「Pikmin Bloom」推出「迷你散步」體驗。展期更延長至一個月，將藝術觸角延伸至嘉義市立美術館、博物館、東門町1923及實驗木場等場域，讓民眾整個5月都能與藝術不期而遇。

▲▼ 5月連假「嘉」點料！藝術節、咖啡香、職棒熱力接跑，嘉義市人潮如過年 。（圖／嘉義市政府提供）

除了文藝氣息，嘉義咖啡節於嘉義公園飄香，與市立棒球場開打的職棒賽事相呼應。大批遊客穿梭於巷弄間，體驗「木都」特有的老屋咖啡廳與潮選店。知名雞肉飯店門口一早便排起長龍，入夜後的文化路夜市更是擠得水洩不通，充分展現嘉義美食的強大號召力。

▲▼ 5月連假「嘉」點料！藝術節、咖啡香、職棒熱力接跑，嘉義市人潮如過年 。（圖／嘉義市政府提供）

為因應大量人車潮，市府觀光新聞處提醒民眾，可多利用站點密集的 YouBike 或持電子票證免費搭乘市區公車。開車族則建議下載「愛嘉義 APP」，即時掌握停車位資訊，以環保且智慧的方式，深度感受這座摩登與懷舊交織的城市美學。

▲▼ 5月連假「嘉」點料！藝術節、咖啡香、職棒熱力接跑，嘉義市人潮如過年 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 5月連假「嘉」點料！藝術節、咖啡香、職棒熱力接跑，嘉義市人潮如過年 。（圖／嘉義市政府提供）

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