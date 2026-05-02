減重成功還沒完？　肥胖「免疫記憶」 殘留恐達10年

▲肥胖記憶難消，專家：維持長期減重才是關鍵（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者 任以芳／綜合報導

休長假最怕在家吃太多，即使減肥成功也不代表身體機能立刻歸零重開！英國伯明翰大學一項歷時10年的追蹤研究顯示，肥胖會在免疫系統的關鍵細胞上留下「持久印記」，即便體重恢復正常，這些與肥胖相關的發病風險仍可能糾纏多年。

《澎湃新聞》引述報導發表於權威期刊《EMBO報告》（EMBO Reports）的研究指出，人體內一種名為「輔助T細胞」（CD4淋巴細胞）的免疫細胞，竟會記住曾有的肥胖狀態。

研究團隊發現，肥胖會引發「DNA甲基化」過程，如同在細胞的DNA上貼上負面標籤。即便成功瘦身，這些標籤仍會干擾免疫系統正常運作，殘留時間甚至長達5至10年之久。

研究團隊針對接受減肥注射、罕見遺傳病患者、運動干預志願者以及骨關節炎患者等多類人群進行採樣，並配合高脂飲食的小鼠模型進行比對。結果證實，短期的體重下降未必能立即降低2型糖尿病等肥胖相關疾病的風險。

研究進一步發現，短期減重未必能立刻降低與肥胖相關疾病（如2型糖尿病）的風險。相反，只有持續維持健康體重，才可能讓「肥胖記憶」慢慢消退。這個過程或許需要5到10年。

團隊也發現了加速這一進程的可能性。例如，重新利用SGLT2抑制劑這類藥物，它們在減輕炎症、促進清除肥胖引發的衰老免疫細胞方面，已展現出潛力。

團隊進一步鎖定肥胖「記憶」影響輔助T細胞的兩條關鍵通路：自噬（細胞自我清理廢物的過程）和免疫衰老（免疫系統隨年齡增長的退化）。基於這一髮現，未來有望開發出靶向療法，恢復被DNA標籤抑制的正常免疫功能。