東航2022空難　調查：發動機自動駕駛遭手動關閉

▲東方航空一架客機2022年3月在廣西梧州藤縣墜毀。（圖／路透）



文／中央社

德媒報導，中國東方航空MU5735航班2022年3月空難後，中國至今未公布最終調查報告，美國國家運輸安全委員會今年初應匿名人士申請而提供黑盒子原始數據，其中顯示兩個發動機的燃油開關都被切斷，而一名飛行員的操縱桿被猛烈向下推。

德國之聲中文網1日報導，東航MU5735航班當年空難後，美國國家運輸安全委員會（NTSB）曾協助調查、讀取黑盒子數據。今年初，有匿名人士依美國「資訊自由法」（FOIA）向NTSB申請公開政府訊息，NTSB於4月29日作出答覆並附上飛航資料紀錄器（FDR，兩個黑盒子之一）數據、NTSB與中國民用航空局的電郵往來、2022年7月的數據下載報告等原始資料。

FDR原始數據顯示，在黑盒子斷電前23秒，這架波音737客機左右兩台發動機的燃油開關都被設置為切斷狀態，這項操作是為停止向發動機供油；不久後，飛機自動駕駛儀也被斷開。

此外，斷電前20秒，駕駛艙內一側操縱桿被猛烈向下推，控制輪也出現異常動作，但原始數據並未顯示兩名飛行員中究竟是哪一位進行了猛烈推桿動作；而失控下墜過程中，操縱桿有劇烈且持續的輸入，顯示駕駛艙內一直有人在主動操控。

黑盒子數據還顯示，飛機俯衝時，控制橫滾姿態的副翼始終在活動狀態，但是輸入的參數呈現劇烈變化。這似乎暗示另一名飛行員在試圖挽救飛機。

報導說，這些流出的數據也符合空難當天航空追蹤網站Flightradar24公布的兩次雷達數據。當時東航MU5735航班由原先巡航高度2.9萬英呎（約8840公尺）開始急速俯衝，在72秒內跌到7425英呎（約2263公尺）；飛機之後一度重新爬升約10秒，但立即再度急速下墜。

發動機斷油後23秒，黑盒子停止記錄。報導說，這很可能因為發動機徹底停轉導致飛機斷電，而黑盒子並沒有備用電池。

NTSB和中國民用航空局的電郵往來紀錄則顯示，以上數據早在2022年夏天就轉交給中國當局。

據國際民航法規，東航MU5735空難發生後，中國方面請求飛機製造商所在國協助解讀黑盒子數據。事故發生兩個月後，美媒華爾街日報曾援引知情人士稱，美方初步調查顯示「駕駛艙內有人故意墜毀了這架飛機」；但是中國民用航空局當時回應稱，有關蓄意墜機的傳言「嚴重誤導了公眾」「干擾了事故調查工作」。

這起導致132人罹難的空難是中國近30年來最慘重的民航事故。報導說，中國民用航空局最近一次提供相關調查報告是於2024年3月，但內容並未提供太多細節，僅指班機自昆明起飛前，未在飛機或引擎上發現任何故障或異常，天氣及通訊方面也沒有出現問題；官方並稱機組人員持有有效執照、休息充足，並在飛行當天通過健康檢查，飛機上也沒有危險物品。

報導表示，據國際規範，主導調查的中國民用航空局本應於事故發生後的30天內公布初步報告，並盡可能在一年內公開最終報告，以便業界自事件中汲取教訓、改善安全性；若無法在期限內公布最終報告，調查單位仍應於每週年發表聲明。

據報導，中國社群媒體去年5月流傳著標題為「中國民用航空局政府訊息公開申請答覆書」，內容顯示一名中國網友申請公開東航MU5735航班事故調查進展情況，但中國民用航空局回應稱，「您申請公開的訊息公開後可能危及國家安全、社會穩定...決定不予公開。」

德國之聲報導稱，這份中國民用航空局2025年的答覆書以及NTSB這次回覆中所包含的原始數據（網友上傳至GitHub以及維基百科），德國之聲暫時無法獨立證實真實性；而在中國網站平台知乎，此話題於4月30日晚間引發熱烈討論，但是整個討論隨即於5月1日遭刪除。