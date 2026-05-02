百年老樹公園堆滿棄置沙發！草地淪家具墳場　民眾怒：太缺德

▲老樹公園遭丟棄廢棄家具。（圖／田中鎮清潔隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

田中鎮三民社區「百年老樹公園」，不僅是居民散步、孩童奔跑的綠地，更是打卡景點。然而近日竟遭人惡意丟棄大型廢棄家具，包括雙人沙發、單人沙發及多張辦公椅，直接放在草皮上，有民眾一早前往運動時還誤以為是公所美意增設的休憩座椅，未料一坐之下才發現是破舊廢棄物，當場傻眼，更痛批亂丟者「實在缺德」。

▲老樹公園由三民社區志工維護。（圖／民眾提供，以下同）

老樹公園由三民社區環保志工隊自發性維護，環境清幽、景觀整潔，平日是長輩散步話家常、上班族忙裡偷閒的好去處，田中鎮清潔隊表示，公園是大家的公共財，「不是你家的垃圾桶」，這些廢棄家具大剌剌橫陳在綠草如茵的草地上，不僅格外諷刺，更令人心痛。

田中鎮清潔隊表示，4月26日接獲里長通報後已立即派員清除，但現場周邊缺乏監視器，難以追查行為人，目前已報警處理，將依《廢棄物清理法》追究責任。清潔隊也提醒民眾，家中若有大型廢棄家具需要丟棄，可事先向清潔隊登記安排清運，費用依縣府規定收取（例如雙人沙發約200元），切勿貪圖方便隨意棄置，以免觸法受罰，更別因一己之私破壞眾人共同守護的環境美景。