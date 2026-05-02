相隔一年差一天！西安又驚現「龍在天」　高空不明黑影盤旋一小時

▲2026.5.1西安大白天出現「黑色遊龍」不明物體，許多目擊者集體見到在高空扭動一小時 。（圖／翻攝 四川觀察）

記者任以芳／綜合報導

相隔一年只差一天，大陸陝西古都西安昨1日「又現神龍？」這次發生在大白天，多位西安市民直擊並拍下城市上空出現不明黑色條狀物體，在天空中不斷扭動、翻滾長達一小時，形態宛如傳說中的「游龍」，相關影像迅速在大陸社交網站瘋傳。

綜合多家陸媒報導，不少目擊者拍下奇幻一幕，昨天5月1日接近傍晚，多位西安市民目擊並拍攝到城市上空出現一團黑色的條狀不明物體，在空中不斷扭動、翻滾並變幻形態。

據目擊者描述，這團長條黑色物體高度遠超周邊34層住宅樓，目測至少在百米之上，在天空中持續盤旋近1個小時後，才在雨幕中漸漸散去。拍攝者對著鏡頭反覆驚呼，「長這麼大，第一次見」「這是什麼東西，龍嗎。」

▲ 2025.5.2.西安晚上九點出現三條黑龍狀不明物體，甚至有人聽見奇怪「牛吼」如古籍稱「龍吟」 。（圖／翻攝 四川觀察）

巧合的是，西安已經多次出現奇景。2025年5月2日黑夜雷雨，許多市民親眼目睹三條以上的條狀物如「游龍」般在夜空追逐，甚至有網友聲稱聽到「龍吟」聲。

隨後2025年6月7日晚間，西安城牆上空再度出現奇特光雲緩緩升空，引發民眾搶拍像是「龍」的物體，疑似也像「不明飛行物」（UFO），引發網友熱議。隨後大陸官方迅速給出解答，原來是發射長征六號改運載火箭時形成的「尾跡」。

相隔一年、只差一天，對比去年5月2日雷雨後的3條黑影疾速掠過空中，今年5月1日出現的條狀物目擊範圍更廣、畫面更清晰，再度引發民眾對於「龍現於雷雨」等古籍記載的聯想。

梳理西安的神祕目擊時序，並非單一偶然事件。2010年9月1日晚，西安南郊曾出現按規律運動的光斑，以「品」字形排列並交叉成「X」形，同樣持續約1個小時，被稱為「龍形光斑」。時間回到至1947年，陝西省範圍內甚至已有最早的有據可查UFO目擊記錄。

儘管大陸官方科學解釋框架把類現象歸類為風、雨、雲、光，甚至是塑料袋、風箏或無人機。大陸網友也吐槽「哪有塑膠袋、風箏在空中飛這麽快」，到底是不是「龍」，這個神祕意象，成為西安人內心的都市奇譚。