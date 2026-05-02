屏東溫馨表揚迎母親節　47位模範母親閃耀舞台

▲屏東縣政府表模範母親。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

母親節前夕，屏東縣政府今（2）日舉辦模範母親表揚活動，47位來自各界的母親齊聚一堂，在子女陪伴下走上伸展台，接受全場掌聲與祝福。活動融合走秀與花藝設計，展現母親自信風采，也讓平日難以言說的感謝，在溫馨氛圍中化為擁抱與淚水，場面溫馨感人。

今年活動特別融入創意巧思，結合中華民國花藝設計協會屏東縣分會精心布置與造型設計，讓23位模範母親化身舞台主角，在子女陪伴與應援下展現自信笑容。台下家人們舉起手機記錄珍貴畫面，將平日不易說出口的感謝與愛，化為最真摯的擁抱與喝采，為活動增添一幕幕動人的家庭風景。活動現場同時邀請Rouser屏東8所高校熱舞社帶來活力演出，炒熱現場氣氛，為母親節增添青春與歡樂。

縣長周春米表示，今年受表揚的模範母親有來自各鄉鎮市的典範母親，也有寄養家庭的寄養媽媽，以及以堅強意志撐起家庭的身心障礙者母親，每一位母親都是孩子生命中最堅定的依靠，用無私的愛與堅韌，守護家庭、陪伴成長，每一段故事都令人動容。藉由此次表揚活動，不僅向母親致敬，更希望喚起社會對家庭價值的重視，讓愛與感謝持續在每個家庭中流動。

周縣長指出，縣府團隊持續強化社會福利網絡，目前全縣設有424個關懷據點（含文健站）、79個日間照顧中心及34個樂齡學習中心，並推動未滿1歲嬰幼兒營養補助、月嫂服務、公設民營托嬰中心、身心障礙家庭托顧及社區式日間照顧服務、銀髮健身俱樂部與行動健康服務車等多元措施，提供母親們更完善的支持體系，讓子女安心打拚、家庭穩定幸福。

今年接受表揚的模範母親中，最年長者為來自長治鄉98歲的洪沈連春女士，她一生刻苦耐勞、勤儉持家，重視子女教育與品德培養，即使身處逆境仍堅毅前行，在她的悉心教養下，子女皆孝順且富有責任感，展現母愛最深厚的力量。

高樹鄉的潘葉素雲女士，出身農村、與丈夫攜手打拼，以身教傳遞誠信與責任，為子女奠定穩定成長基礎，子女長成後亦回饋社會，延續母親的溫暖精神；牡丹鄉的柯亭蓮女士，長年隨夫任教奔波，陪伴子女成長，同時投入社工服務關懷弱勢，退休後仍持續奉獻社區，展現母愛跨越家庭、延伸社會的力量。

由社團法人屏東縣微笑關懷協會推薦的賴瑞芝女士，獨力撫養3名子女，在丈夫早逝與生活重擔下，仍以堅毅意志支撐家庭。面對三子多重極重度身心障礙，她長年奔波於醫療與復健之間，從未放棄，於艱辛中守護孩子成長，展現無聲卻深沉的母愛力量。

由社團法人屏東縣牽守關懷協會推薦的寄養媽媽康惠子女士，投入寄養服務已19年，照顧16名寄養童。她以專業與愛心陪伴孩子走過不安與創傷，讓他們逐漸敞開心房、重建信任，即使孩子離開寄養家庭，仍持續關懷、隨時敞開家門，讓愛不因時間而中斷，成為孩子人生中最堅實的依靠。