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快訊／悍女酒瓶爆頭店員！法官4度裁定還是沒押　改到法院報到

▲▼高雄地院 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄地方法院 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄李姓女子涉嫌酒後痛毆超商店員，還涉嫌毀損遭起訴，高雄地檢署聲請羈押卻屢遭打回，承審法官三度放人後祭出「責付檢察官」的怪招，要求李女每週固定到檢察官辦公室報到，讓雄檢氣炸第3度提起抗告，而高雄高分院也火速撤銷原裁定，再度發回高雄地院重新裁定。不料，高雄地院第4次仍裁定放人，但要求李女改到雄院的法警室報到，並到醫院接受治療，還必須遠離超商和被害人。

案件源於今年2月，李女酒後在超商內情緒失控，拿貨架上的酒瓶往女店員頭部砸，並作勢對路人攻擊，經酒測酒測值高達0.64 毫克/公升。高雄地檢署偵結起訴，認為李女曾多次遭通緝，且在2023年12月也曾拔取超商前旗桿打人而被判刑，加上李女獨居、沒工作，和家人無密切聯繫，也沒有手機可連絡，有逃亡、再犯之虞，移審法院時建請續押。

沒想到陳姓法官接案後不同意羈押，直接放人，檢方不服提起抗告成功，但案件發回後，法官再次放人，檢方第二度抗告又成功，但高雄地院法官重新裁定時依然決定不收押，甚至做出驚人裁定，要求李女每週三下午2時30分，親自到檢察官辦公室報到。

這項裁定一出，立刻在法界引發熱議，雄檢內部更是群情激憤，面對爭議，高雄地檢署力挺承辦檢察官，決定第三度提起抗告，雄檢強調，李女行為顯示具高度不穩定性，存在公共安全風險，法院以「責付」方式取代羈押替代手段，卻未充分評估法律依據、執行可行性及風險控管，恐讓被害人與社會再次暴露於危險之中。

而高雄高分院迅速作出回應，認為原審停止羈押理由為考量「李女表示了解應就其狀況固定治療」、「遭執行羈押迄今，已有相當時日，歷經偵查及審理程序後，當因此知所警惕」、「比例原則」等，因而認為羈押的必要性已降低，然而李女既曾有妨害公務、公共危險(不能安全駕駛交通危險罪)、傷害等前科，且在本案否認犯行，更不見她的精神狀態、飲酒產生的攻擊行為有改善，認為原審應再合理說明為何僅限制李女住居，就能讓她不再犯，將原裁定撤銷，發回高雄地院審理。

雄院在連假期間加班審理此案，並在今（2）日上午做出裁定，仍決定放人，但要求李女改到雄院的法警室報到，並到醫院接受治療，並遠離超商和被害人，全案還可抗告。

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