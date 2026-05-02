高雄82歲出家翁網路交友「暈船N次」　解百萬壽險追黃昏戀

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名82歲謝姓出家人日前獨自前往銀行，向行員表示要提領百萬元壽險，行員直覺有異，通報員警到場了解。謝姓老翁則對於提款一事說辭反反覆覆，員警介入調查，發現老翁先前也多次提領鉅額被阻止，聯繫家屬確認後，研判他長期被特定對象感情詐騙，還好這次也成功保住財產。

▲高雄82歲出家老翁網路交友大暈船，向銀行解約百萬壽險。（圖／記者許宥孺翻攝）



出家人神色慌張領百萬 理由反覆啟疑竇

鳳山分局文山派出所於4月23日上午9點40分接獲文衡路一家銀行通報，指稱一名82歲謝姓出家人要解除美金壽險，提領約新台幣百萬元鉅款，行員研判謝姓老翁可能遭到詐騙，便請員警前來了解狀況。

警方趕赴現場後，謝興老翁起初表示款項是要當作生活費，隨後又改口是要資助妹妹，最後又改稱要交給朋友辦理簽證，準備前往越南居住2年。由於說詞明顯前後不一，引起警方高度警覺。

戳破粉紅泡泡 揭露「愛情詐騙」真相

警方懷疑謝男遇上網路愛情詐騙，謝姓老翁起初還不信自己遭詐，但員警苦口婆心向他勸說，詐騙集團常以感情關係為由，誘騙被害人匯款或交付款項，謝男才打消解除壽險的念頭。

員警研判這正是典型的網路愛情詐騙手法，歹徒利用受害人對情感的渴望，編織跨國戀情美夢誘騙匯款。在警方與行員的極力勸說下，謝男這才驚覺受騙，打消解除壽險的念頭，成功保住美金3萬1588元（約折合新臺幣100萬元）。

▲警方調查發現，老翁屢次被感情詐騙提款。（圖／記者許宥孺翻攝）



不是第一次受騙 警方籲守緊荷包

警方進一步調查發現，謝男並非首次受騙，過去曾在其他轄區也有過多次遭攔阻提款的紀錄，甚至曾有不明女性陪同辦理業務。經聯繫家屬確認，研判謝男長期遭特定對象鎖定，以感情攻勢進行詐騙。

警方提醒，詐騙手法層出不窮，尤以「假交友、真詐財」之愛情詐騙最易使民眾陷入情感陷阱，進而失去判斷能力。呼籲民眾，如遇網路認識對象要求金錢往來、代辦投資或出國等情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或就近向警方查證，共同守護自身財產安全。