「撿包裹」1單300元　台北男賠24萬還要被關6個月

記者黃翊婷／台北報導

吳姓男子前年7、8月間加入詐騙集團擔任收水手，雙方約定完成1單就能獲得200元至300元不等的報酬，結果他只撿了1次包裹就被警方查獲。台北地院法官日前審理此案，考量到吳男已經坦承犯行，並賠償24萬元與受害者達成和解，最終依法判處他有期徒刑6個月。

▲吳男幫詐團「撿包裹」1單賺300元，結局卻要被關6個月。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，吳男2024年7、8月間加入詐團擔任收水手，也就是協助車手將贓款轉交給詐團其他成員的角色，雙方約定報酬為1單200元至300元；該詐團的成員在同年8月利用假投資廣告吸引受害者，佯稱可以透過某公司的APP開通外資帳戶，並投入資金獲利，但因為資金龐大無法轉帳，只能面交，誘使受害者同意面交42萬元。

接著，詐團指派洪姓車手假扮成公司業務與受害者面交，成功取得裝有42萬元的包裹，車手從中拿走8000元，再搭車前往指定地點，將包裹放置於花圃內。隨後吳男便前往花圃取走包裹，再轉交給其他詐團成員。

後來受害者發現異狀並報警處理，警方很快便循線逮住吳男。台北地院法官表示，吳男過去沒有前科，本案是因為沒有慎選工作，才會淪為詐團幫手，考量到他並非詐團幕後首腦，犯後已經坦承犯行，也賠償24萬元與受害者達成和解，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑6個月。全案仍可上訴。