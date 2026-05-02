噴飛瞬間曝！轎車暴衝釀2死...妻抱兒求救　住戶：根本沒煞車

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄一名黃姓男子昨（1）日開車載著妻兒前往賣場購物，返家時疑因疲勞駕駛，暴衝掃過多部汽機車，並撞上步行的黃姓婦人一家三口，造成黃婦、女婿身亡。事故爆發巨響，當地住戶紛紛跑出門外幫忙指揮交通，有住戶事後翻看車禍瞬間監視器，發現轎車肇事時根本完全沒踩煞車。

▲女婿被轎車噴撞至車底。（圖／記者吳世龍翻攝）



附近住戶表示，聽警方說，肇事駕駛當時是載著老婆、小孩去美式賣場購物，疑似精神不濟釀禍，先掃過停放於路邊紅線的BMW休旅車後照鏡後又衝撞多部汽機車、行人，現在連BMW也遭到警方扣車，真的有夠衰。

▲違停在紅線的BMW休旅車恐也有肇責。（圖／記者許宥孺翻攝）



住戶說，黃姓婦人一家三口被撞後，女婿噴飛後摔進車底、岳母則是倒臥在店門口，而肇事駕駛的太太當時就抱著小孩向民眾求救，附近住戶每雙眼睛則是盯著駕駛，「顧好，不要讓他跑了」。

住戶認為，轎車暴衝距離不算短，照理說駕駛撞上東西後就會踩煞車，但看轎車的行車速度，「一點煞車都沒有」。

▲駕駛太太抱著兒子向住戶求救。（圖／記者吳世龍翻攝）



▲機車雙載的母女遭轎車撞擊後噴飛路中央。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起悲劇發生在1日晚間6點23分，警消獲報，左營區軍校路發生嚴重交通事故。警消趕到後，發現車禍造成5人受傷，分別是68歲黃姓婦人、43歲劉姓女子（黃婦的女兒）、43歲張姓男子（黃婦的女婿）；35歲黃姓女騎士、63歲楊姓女子（女騎士的母親），立刻將5人送醫治療。

黃姓婦人和女婿張男經送醫搶救後仍不治，女兒劉女則是手腳骨折、頭部撕裂傷，目前仍在加護病房觀察。機車雙載的母女昨日深夜已出院。

▲肇事黃姓駕駛在車禍現場，貌似不知所措。（圖／記者吳世龍翻攝）