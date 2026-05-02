提醒市民「三不讓」抗鼠患　蔣萬安：將進行全面環境清消

▲蔣萬安將陪同李柏毅議員在景美市場分送康乃馨。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市今年爆發首例漢他病毒死亡案例，近期更有野生老鼠逛大街的情形已屢見不鮮，讓不少市民見狀直呼噁心。對此，台北市長蔣萬安今（2日）表示，環保局、衛生局、民政局以及市場處、商業處等，仍依照規劃進行整體環境清消；也再次呼籲所有的市民朋友，「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」等原則，大家一起共同維護環境整潔。

針對近期台北市的「鼠患」，蔣萬安今陪同議員李柏毅到景美市場發康乃馨時說，其實跨局會議都有討論，所以從年初開始就進行計畫性清掃、環境整潔，「從1999進線的數量來看，有下降的趨勢」。

蔣萬安強調，當然市府絕不輕忽，所以包括環保局、衛生局、民政局以及市場處、商業處等，依然按照目前的規劃來進行整體環境的清消。

而針對民進黨立委沈伯洋提出用干擾繁殖的賀爾蒙藥劑方式，比投藥還有用？蔣萬安表示，環保局昨天其實也有對外說明，目前使用的就是中央核可的環境用藥；當然在跨局的會議裡，每一個選項都有討論，也包括這項，一切還是必須要尊重專家學者的意見。

另外，針對議員質疑投藥恐有小動物誤食的疑慮，蔣萬安也重申，目前都是依照包括中央核可的環境用藥，當然也會針對各市場、商圈、餐廳等，進行全面環境的清消。

蔣萬安強調，不只是投藥，更重要的是環境的整潔，以及也再次呼籲所有的市民朋友，不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住等原則，大家一起共同維護環境整潔。