2歲女兒在車上！新店男酒駕撞貨車釀4傷　酒測值0.5這下慘了

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區昨天（1日）深夜，安康路三段發生一起嚴重的酒駕追撞事故。一名男子酒後開車載著2歲女兒，行經事故地點時，高速追撞上一輛正要迴轉的小貨車，不僅造成小貨車上一對老夫妻受傷，男子及女兒也都受傷。警方獲報趕抵，將4人送醫治療，發現男子酒測值高達0.5mg/L，肇事原因有待進一步調查。

▲何男酒駕載著2歲幼女，攔腰撞上準備迴轉的小貨車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天深夜11時許，73歲練姓男子駕駛小貨車，載著71歲李姓妻子，沿著新店安康路三段行駛，在消防分隊前路口準備迴轉時，何姓男子駕駛紅色轎車載著2歲女兒行經該處，發現後煞車閃避不及，直接攔腰撞上小貨車側面，發出巨大聲響，讓正在值班的消防隊員連忙跑出查看。

▲小貨車駕駛練男骨折目前正準備手術，而妻子李女則受到驚嚇心臟不適。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消人員查看，發現小貨車因遭猛烈撞擊，造成練男肋骨骨折、血胸氣胸且昏迷意識不清，李姓妻子四肢挫傷意識清楚，但因受到驚嚇心臟不適，而肇事的何男，頭部、胸部挫傷，昏迷意識不清，2歲女兒四肢挫傷意識清楚，救護車隨即將4人送醫治療，目前正緊急安排練男手術開刀。

警方對昏迷的何男抽血檢驗，換算呼氣酒精值竟高達為0.5 MG/L，已明顯超過標準值。不禁讓處理警員驚呼「載女兒還敢酒駕！」將依公共危險罪及道交條例相關規定辦理，至於詳細車禍肇事原因，仍待後續進一步調查釐清。

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▲何男載著2歲幼女，攔腰撞上小貨車，警方抽血檢驗竟發現酒駕。（圖／記者陸運陞翻攝）