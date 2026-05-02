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台9線麵粉噴滿地「慘變純白溜冰場」誇張畫面曝　肇事貨車跑了

▲台9線336.5公里多袋麵粉散落在地，嚴重影響交通安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台9線336.5公里多袋麵粉散落在地，嚴重影響交通安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東、葉品辰／台東報導

台東縣鹿野鄉台9線昨(1)日凌晨發生罕見交通意外，大量麵粉鋪滿路面，綿延約300公尺，整段道路宛如「溜冰場」，車輛行經時極易打滑失控，險象環生。警方獲報後緊急到場處理，連夜排除障礙並實施交通管制，所幸未釀成任何事故。

關山警分局鹿野分駐所指出，昨日凌晨1時57分接獲通報，台9線336.5公里處出現大量掉落物，疑似為麵粉，已影響行車安全。警方趕赴現場發現南下車道散落數十包20公斤裝麵粉，其中多袋破裂，粉末鋪滿路面，導致抓地力大幅下降。

▲台9線336.5公里多袋麵粉散落在地，嚴重影響交通安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

警方到場後，先將未破裂的麵粉袋移置路旁，並設置交通錐及警示燈提醒駕駛減速，同時進行交通疏導。由於現場缺乏清掃設備，員警臨機應變，徒手利用木板將路面麵粉一段段推往路旁草地，盡量降低粉塵覆蓋範圍，減少車輛打滑風險。此外，警方也同步聯繫工務單位協助清理，但因深夜時段人力調度不易，員警只能持續留守現場警戒，直到相關單位到場處理為止。警方表示，經整夜處置後，已有效排除危險，過程中未發生交通事故或人員傷亡。

至於麵粉掉落原因，警方將調閱沿線監視器畫面，釐清是否為車輛載運貨物未妥善固定所致，後續將依規定追究責任並開罰。警方呼籲，貨運業者載運物品務必確實固定，避免掉落影響公共安全；駕駛人夜間行經不明路況時，應減速慢行並提高警覺，確保行車安全。

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