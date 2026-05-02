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社會 社會焦點 保障人權

酒駕惡男「恐攻式衝撞」彈飛父子恐怖畫面曝　低頭移送地檢署

記者許權毅／台中報導

台中市一名龍男昨日酒駕撞上一對父子，機車被卡在車底一路拖行至少600公尺，才撞停在一處社區車道，一路上車輛冒出大量火花，車速飛快，猶如恐攻式攻擊。今日11時，龍男被移送地檢署，被記者問到「知道撞到人嗎？」但他一句話不敢說。

附近監視器拍下，昨晚22時27分，龍男當時在工學路與工學北路撞上一對騎士父子，撞擊力道之大，導致2人被彈飛骨折，好險人沒有遭二度撞輾，否則後果不堪設想。龍男自己未停車，反而將機車拖行，疑似因劇烈摩擦導致油箱破裂，沿途不斷噴濺火花並起火燃燒，附近監視器拍下整路熊熊火花，相當驚悚。

▲▼台中酒駕拖行。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名龍男昨晚酒駕撞上一對騎士，將機車拖行600公尺，今早被移送不發一語。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）

《ETtoday新聞雲》查看事發地點至撞停點，一路上都可以見明顯燒焦痕跡，約有250公尺最為明顯，大量油漬被點燃過後的痕跡，將柏油路面燒出黑色痕跡。龍男轎車與該對父子騎乘之機車燒到碳化，尤其機車被長距離磨擦，車殼「扁平化」。

▲▼台中酒駕拖行。（圖／記者許權毅攝）

▲▼龍男車輛撞燒到全毀，整路出現火花。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）

第三警分局健康所昨晚夜詢後將龍男先送偵查隊，今早11點按壓指紋建檔後，依酒後駕車、肇事逃逸等移送地檢署。龍男面對記者詢問「知道撞到人嗎？為什麼不停車？」都不發一語。

▲龍男車內情況。（圖／記者許權毅攝）

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