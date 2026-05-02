健康幣跳票！竟還掛勾爛透的APP　陳菁徽：別讓LAI政府變LIE政府

▲立委陳菁徽。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

衛生福利部原訂今年4月推出「健康幣」政策，但傳出上路時程將往後調整。對此，國民黨立委陳菁徽表示，早預測健康幣會延期，結果不出意外，真的就出意外了。衛福部無視整合「國家生活錢包」的建議，甚至計畫將政策掛鉤下載量極低、開發費卻高達900萬元的已下架App，呼籲政府應負責任規劃，別讓「LAI」政府變成「LIE」政府。

陳菁徽表示，就在昨日，衛生福利部對外表示，健康幣將延後推出。講了一堆冠冕堂皇的理由，看在民眾眼裡，其實就是推諉之詞，也再次證明部長石崇良先前高喊「四月推出健康幣」，根本只是喊口號。

陳菁徽提到，當時石崇良喊得多大聲，甚至還接受媒體專訪，大談健康幣政策，信心滿滿地表示，健康幣一定有助於改善國人健康。她是真認同「健康幣政策」的方向，因此過去幾個月，她透過總質詢、委員會質詢及正式發函，多次向衛福部詢問健康幣的推動期程、規劃內容與政策細節。但衛福部給她的答案，從頭到尾都是空泛、模糊、沒有實質內容的回覆。

陳菁徽表示，今年三月，她直接向卓榮泰指出，健康幣政策非常重要，但衛福部根本沒有明確進度。距離石崇良承諾的四月只剩一個月，卻問不出具體規劃。她甚至在總質詢中直接建議，借鏡新加坡健康獎勵制度時應注意的關鍵因素，包括是否加劇健康不平等、如何弭平數位落差、點數機制如何設計更具人性化等。

陳菁徽也明確提出，中央政府應整合目前正在推動的各項獎勵政策，包括運動幣、文化幣，以及未來的健康幣，打造一個「國家生活錢包」，讓民眾使用起來更直觀、更簡單、更方便，這才是L「AI」政府應該做到的事。然而，對於這次衛福部的回覆內容，只能用「遺憾」二字形容。

陳菁徽接著說，健康幣都已經被部長喊了好幾個月，衛福部卻到 4 月底才舉行專家諮詢會議。請問，從今年 1 月初部長接受專訪公開健康幣政策，四個月過去了，衛福部到底做了什麼？再者，衛福部先前表示會參考她提出的整合建議，但這次受邀討論的對象，卻未納入運動幣的主管機關運動部以及相關部會。請問，當初說會採納建議，難道也是講好玩的嗎？

陳菁徽說，更令人無法接受的是，衛福部國健署表示，健康幣將結合「健習生 Health Go」App。別忘了，這款 App 早已下架，不僅使用體驗不佳，下載次數也只有約 500 次，開發費用卻高達 900 萬元。衛福部不但沒有向社會大眾清楚交代，如今還打算繼續把健康幣與這款爛透的 App 綁在一起？預防勝於治療，是健康幣的核心理念。做好功課、講清楚規劃、負責任地推出政策，則是衛福部應該學會的做事方式。別讓「LAI」政府 變成「LIE」政府