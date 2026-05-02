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逆撞3人夫妻1死1傷！他無照還酒駕釀禍　抄經書懺悔仍判5年

▲桃園市八德區和平路去年5月發生轎車逆向撞飛機車並波及另一輛機車，造成1死2傷慘劇，圖為車禍現場。（資料照／熱心人士提供）

▲桃園市八德區和平路去年5月發生轎車逆向撞飛機車並波及另一輛機車，造成1死2傷慘劇，圖為車禍現場。（資料照／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區和平路去年5月發生轎車逆向撞上2機車，造成1死2傷慘劇，警方調閱路口監視器查出肇事轎車有3人，其中2人下車逃逸，現場當時僅剩駕駛座上越南籍阮姓男子，而阮不僅無照上路還酒駕。警方事後再循線查獲逃逸2人，均為失聯移工，桃園地檢署偵結依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪嫌將阮起訴，並移由國民法庭審理；國民法庭審結，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處有期徒刑5年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

檢警調查，32歲越南籍阮姓男子於去年5月1日上午9時許，在八德區長興路附近餐廳飲用2罐臺啤，中午12時許駕駛自用客貨車搭載翁姓與黃姓男子2名男子均為越南籍失聯移工上路，中午12時12分沿八德區和平路往東方向行經和平路557號前時，竟逆向行駛至對向內側車道，撞上直行由陳姓男子搭載陳姓妻子共乘機車，還波及另一輛江姓女子騎乘機車。

案發後，造成46歲陳姓男子肢體扭曲倒臥路面，44歲陳男妻子則有左膝、小腿擦傷，52歲江姓女子左膝擦傷，八德警方到場處理後將受傷3人送醫，其中陳男經急救仍宣告不治。

▲八德警方事故現場發現被害人被撞擊之機車殘破不堪。（資料照／熱心人士提供）

▲八德警方事故現場發現被害人被撞擊之機車殘破不堪。（資料照／熱心人士提供）

八德警方在案發現場附近草叢發現肇事自小客貨車，車上僅剩阮姓男子，但根據目擊者指稱，肇事時有2人從車上逃離，警方於同日晚間8時許查獲38歲翁姓男子與40歲黃姓男子到案，2人均為越南籍失聯移工，至少失聯2至3年之久。另外，肇事阮男酒測值每公升0.49毫克已超標，阮男於7年前以觀光簽證來台，早已逾期居留；桃檢複訊時，被告阮男坦承案發前有飲酒且無駕駛執照等事實，檢方偵結力從重依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪嫌起訴，並移由國民法庭審理。

國民法庭審理時，被告阮姓男子坦承犯行，國民法官根據檢警提供卷內相關事證，犯行足堪認定。國民法官審酌，被告飲酒後，吐氣所含酒精濃度已達每公升0.49毫克且無照駕車上路，受酒精影響導致專注力及操控力下降，因逆向駛入對向車道，撞擊搭被害人騎乘機車，還波及江姓女騎士，導致分別受傷，陳姓騎士被害人更傷重不治，過失情節重大。

國民法庭衡酌，被告犯後雖坦承犯行，且曾為被害人抄寫經文，迄今仍未達成和解或賠償損害，斟酌被告過失情節與危害，告訴人所受傷勢程度與量刑意見，國民法庭審結，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處有期徒刑5年，於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，本案還可上訴。

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