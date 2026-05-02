今熱破30度　明晚起全台變天「中部以北雨最大」

▲明晚及下周一將有一道鋒面接近和通過，各地有降雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（2日）及明天天氣穩定晴朗，高溫飆破30度，不過明晚過後將變天，另一道鋒面接近並通過，明入夜至下周一全台各地轉雨，中部以北有較大雨勢，下周二華南雲雨區帶來水氣，西部降雨依舊明顯，周三過後轉為穩定天氣。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天各地大致為穩定的天氣，風向為偏東南風到南風，迎風面的花蓮、台東及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨；午後山區有局部雷陣雨。今天到明天白天天氣相對穩定，氣溫更加溫暖。

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不過明天午後雷陣雨範圍擴大，增加北部、宜蘭地區；明晚至下周一將有另一道鋒面影響，下周一到周二各地天氣轉不穩定，容易出現降雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

後續降雨趨勢上，劉沛滕說明，明天晚上到下周一因鋒面接近並通過台灣，中部以北可能出現較大雨勢，全台各地有局部或較明顯降雨，可能伴隨短暫陣雨、局部較大雨勢或短暫雷雨。

下周二鋒面通過後，受華南雲雨區水氣影響，西部降雨較為明顯，東部則為局部降雨，其中西部除短暫陣雨外，也可能出現局部雷雨。

劉沛滕提醒，整體而言，明晚到下周二天氣不穩定，下周三起天氣逐漸轉穩，風向轉為偏東風到東南風，東部有少數降雨，西部以午後雷陣雨為主。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，劉沛滕指出，昨天氣溫逐漸回升，不過今天清晨北部低溫約20至21度，仍感覺稍涼。今天與明天白天北台灣氣溫明顯升高，各地高溫可達30度以上，台東地區可能出現焚風，明天溫度更高。

明晚過後將變天，劉沛滕表示，隨鋒面開始影響通過，北部氣溫將下降至約24至25度；下周二受華南雲雨區影響，周一、周二整體氣溫略為下降，中南部因降雨影響，氣溫也會逐漸下降。直至下周三華南雲雨區離開後，各地恢復多雲到晴天氣，氣溫再度逐漸回升。

此外，氣象署也提醒，今明兩天，金門、馬祖地區易出現局部霧或低雲現象。