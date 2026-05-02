台灣變中華台北　世界咖啡協會：與國際體育機構使用的命名一致

▲世界咖啡協會發布聲明。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣代表選手林紹興獲得 2026 WLAC 世界拉花冠軍，然而，官方卻將 TAIWAN 改成 CHINESE TAIPEI ，引起眾人不滿。對此，世界咖啡協會發布聲明，寫 CHINESE TAIPEI 與國際奧委會 （IOC） 和國際足總（FIFA） 等國際體育機構使用的命名慣例一致，但這樣的改變，不會影響參賽者的參賽資格、參賽方式等。

Taiwan 變 Chinese Taipei

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台灣選手林紹興今年4月赴美參加「2026世界盃拉花大賽」，擊敗各國好手，勇奪冠軍寶座，他在賽後高舉中華民國國旗，而比賽當下及頒獎典禮上，現場都清楚標示 Taiwan。然而，卻傳出此舉引起中國不滿，甚至施壓主辦單位，因此官網28日把 Taiwan 改成 Chinese Taipei 。

世界咖啡協會：和國際奧委會的命名慣例一致

對此，世界咖啡協會（WCC）發布聲明，提到他們28日將指定參賽者標為代表中華台北（CHINESE TAIPEI）參賽，這和國際奧委會 （IOC） 和國際足總（FIFA） 等國際體育機構使用的命名慣例一致。協會強調，這是行政方面的調整，並不會影響參賽者的參賽資格、參賽方式，他們致力於表彰拿到冠軍的選手，讓他們成為激勵「全球咖啡社群」的傑出人物。

▲WCC聲明全文。（圖／翻攝自WCC官網）

世界咖啡協會接著指出，他們知道，就算是行政決策，也可能讓人感到牽強，尤其決策還涉及身分認同和歸屬感。他們對此非常重視，「台灣的咖啡社群」現在是WCC的核心，未來也是這個全球大家庭中，不可或缺的一部分，他們很榮幸能與「台灣的咖啡社群」一起前行，並期待未來仍能在舞台上相見。

台灣咖啡協會：不斷爭取與溝通

此外，社團法人台灣咖啡協會30日也發布聲明，坦言協會在爭取維持TAIWAN代表名稱上，努力了19年，這段時間經過無數次極力的爭取，努力維持 TAIWAN 到現在，但今年卻再度發生這樣的事情。雖然他們措手不及，但仍不斷爭取和溝通，可惜「最終仍是無果」。他們會發布此聲明，是為了保障接下來要出國的台灣選手們能公平參與世界賽，同時也盼大家能理解、繼續支持選手站在世界的舞台上，用成績和實力，「讓大家一定記住我們來自『TAIWAN』」。