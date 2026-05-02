酒駕3犯不想入監5個月　駕駛求「再給我一次機會」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小清（化名）先前有2次酒駕紀錄，去年第3次酒駕被查獲，吐氣酒精濃度值高達0.86mg/mL，但他打出「孝子牌」想換取易科罰金的機會，被檢方否准，於是決定向法院聲明異議。不過，桃園地院法官審理後，仍裁定駁回小清的聲明異議。

▲小清3犯酒駕，聲稱想照顧父母，希望能獲得易科罰金的機會。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

裁定書中記載，小清因第3次酒駕，被法院判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，判決確定後，由桃園地檢署檢察官指揮執行；小清則在收到傳票後，表明希望能獲得易科罰金的機會，因為家中父母年邁行動不便，需要他照顧，況且他先前2次酒駕已經是2009年、2014年的事了，「希望再給我一次機會」。

但檢察官審核相關事證後，認為小清一犯再犯，本案中的吐氣酒精濃度值甚至高達0.86mg/mL，惡性非輕，若不入監執行，恐怕難收矯治之效，所以否准了易科罰金的請求。

小清不服氣，決定向法院聲明異議。但桃園地院法官認為，檢察官在作成指揮執行命令之前，程序上已經給予小清陳述意見的機會，反觀小清的酒駕紀錄，第1次和第2次分別獲得緩起訴、易科罰金的機會，卻還是在2025年間第3次酒駕，可見他仍心存僥倖、一再視法律規範於無物，若再獲得易刑處分的機會，恐怕難以達到預期的矯治效果。

最終，法官表示，經查，檢察官否准易科罰金的執行指揮處分，沒有違法或不當之處，本件聲明異議為無理由，裁定駁回。全案仍可抗告。

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