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社會 社會焦點 保障人權

1家3口看診被撞飛2死！最後身影曝　目擊者嚇壞急倒退5步

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄黃姓男子昨（1）日開車載著妻兒購物，返家時疑似疲勞駕駛，先掃過路邊2部汽車、1部機車，再撞上步行的黃姓婦人一家三口，接著又撞上一對機車雙載的母女，釀成2死3傷事故。案發前，黃姓婦人和女兒、女婿正要去吃晚餐，沒想到遭遇橫禍，最後身影出現在店家前，目擊車禍的民眾則是嚇壞了，當場倒退5、6步。

這起悲劇發生在1日晚間6點23分，警消獲報，左營區軍校路發生嚴重交通事故。警消趕到後，發現車禍造成5人受傷，分別是68歲黃姓婦人、43歲劉姓女子（黃婦的女兒）、43歲張姓男子（黃婦的女婿）；35歲黃姓女騎士、63歲楊姓女子（女騎士的母親），立刻將5人送醫治療。

黃姓婦人和女婿張男經送醫搶救後仍不治，女兒劉女則是手腳骨折、頭部撕裂傷，目前仍在加護病房觀察。機車雙載的母女今天凌晨已出院。

▲▼一家三口遭撞前最後身。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲一家三口遭撞前正要去吃晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼一家三口遭撞前最後身。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲肇事白車從後方暴衝連掃多部汽機車。（圖／記者許宥孺翻攝）

據悉，張姓死者與太太住在雲林、岳母住在彰化，3人是專程前來高雄看診，案發前應是將車子停至附近的左營國小一帶，再步行到診所附近吃晚餐。據監視器拍下，當時張男走在前面，穿著紅衣的黃婦和女兒則並肩走在後方，3人走在馬路邊線上，突然一輛白車從後方衝撞而上，導致3人遭猛撞後倒臥在馬路中央，目擊的路人見狀嚇傻，連倒退5步。

警方調查，肇事的黃姓工程師當時載著太太、兒子到賣場購物，返家過程中，疑似疲勞駕駛，先撞上路邊停放的白色休旅車、藍色自小客車，再撞上黃婦一家三口，接著又撞上機車雙載的母女，最後又波及到路邊一部機車。警方初步調查，肇事的黃男無酒駕和毒駕的情形，偵訊後依過失致死罪移送法辦。

▲機車雙載的母女遭轎車撞擊後噴飛路中央。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲機車雙載的母女遭轎車撞擊後噴飛路中央。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼一家三口遭撞前最後身。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲目擊路人直擊車禍瞬間嚇傻。（圖／記者許宥孺翻攝）

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