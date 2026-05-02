日動物園疑拍下「驚悚運屍」畫面！　他深夜搬大行李進焚化爐

記者王佩翊／編譯

日本北海道旭山動物園33歲男員工鈴木達也因涉嫌殺妻焚屍被逮，如今案情細節再曝光。警方調閱監視器後發現，鈴木在3月31日深夜，獨自駕駛私家車載著「巨大行李」進入園區，疑似就是妻子的遺體，整個過程全被拍下。

深夜9點的驚悚影像！搬運「重物」換乘公務車

根據《北海道放送》報導，警方經過數日搜查，陸續找到多項證據，包含在焚化爐內尋獲人類遺骸組織，並在園內找到疑似被害人的手機。搜查本部透露，旭山動物園內的監視器清楚拍下，嫌犯3月31日晚間約9時駕駛著自己的車輛出現在園區內。

畫面顯示，他從車內搬下一個體積龐大的「沉重行李」，並隨即移往園區內的另一輛公務車。警方研判，鈴木是為了掩人耳目，利用公務車將妻子鈴木由衣的遺體運往位於園區深處的焚化爐，並進行長達數小時的焚毀。

殺妻一周後仍笑容滿面！採訪導演驚呼：完全看不出異常

《北海道放送》一名曾於案發一周後前往動物園採訪的導演回憶，當時園內正在舉行早會，鈴木達也與同事之間有說有笑，氣氛十分融洽。當導演向他打招呼時，鈴木還能若無其事地回覆「早安」，臉上完全看不出任何犯下重案後的焦慮或愧疚感。

認罪態度配合 警方追查詳細殺機

鈴木達也4月30日正式被捕。面對警方的訊問，他表現得相當配合，承認了焚燒遺體。警方將繼續調查鈴木所搬運的大型行李是否就是妻子的遺體。