台中男酒駕肇逃！機車遭拖行「慘變扁平廢鐵」　250m恐怖燒痕曝

▲龍男撞上機車後將機車拖行了約600公尺，柏油路上留下約250公尺的燒痕。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、葉品辰／台中報導

台中市南區昨(1)日深夜發生驚悚酒駕肇逃事故，龍姓男子開車撞上父子雙載的機車後未停下，反而拖行機車一路狂飆，引發火燒車，現場長達約250公尺的燒焦拖行痕跡與車輛慘況曝光，整條道路佈滿焦黑刮痕與碎片，肇事汽車與機車也都被燒得面目全非，畫面怵目驚心。

警方調查，50歲的龍姓駕駛昨日晚間10時許，開車行經工學路與工學北路口時，先撞上騎機車的龍姓男子，造成騎士與乘客倒地受傷，但肇事駕駛不僅未停車查看，反而加速逃逸。過程中，機車卡在車底被一路拖行，疑似因劇烈摩擦導致油箱破裂，沿途不斷噴濺火花並起火燃燒。

▲▼龍男車輛與被撞的機車都被燒得面目全非。（圖／記者許權毅攝）

最新曝光的影像顯示，機車被拖行約600公尺嚴重變形，車殼幾乎「扁平化」，最終整輛車被燒到只剩焦黑骨架；而肇事汽車也因持續摩擦地面與火勢延燒，在進入工學二街某社區地下停車場入口時發生故障，隨即竄出火舌並全面燃燒，整台車陷入火海、幾近全毀。

目擊民眾指出，當時火勢猛烈、濃煙狂竄，甚至伴隨爆裂聲響，場面相當駭人。肇事駕駛原本企圖趁亂逃離現場，但隨即遭到憤怒住戶包圍，眾人合力將他壓制在地，還有人持辣椒水朝其噴灑，場面一度失控。

警方獲報後趕抵現場，將肇事的龍姓男子帶回偵訊，經酒測發現其酒精濃度明顯超標，遠超公共危險罪門檻。全案目前依酒後駕車、肇事逃逸等罪嫌偵辦中，詳細肇事原因仍待進一步釐清。