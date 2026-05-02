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社會 社會焦點 保障人權

台中醉男撞雙載父子！機車卡車底拖行600m　路人噴辣椒水制伏

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中市50歲龍姓男子昨（1）晚10點多開車在工學路、工學北路口撞倒一對機車雙載父子，但肇事後不但沒下車察看，也不顧機車卡在車子底盤下，加速把車開回家，沿路燒出熊熊火線，開到約600公尺外的停車場入口，整輛車突然燒成火球，才下車逃命，卻在大批路人噴辣椒水下被制伏，警方獲報到場，龍男渾身酒味，酒測值高達0.68mg/l，偵訊後依公共危險罪嫌送辦。

▲▼台中醉男撞傷雙載父子，拖行機車600公尺，機車燒得完全認不出來。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中醉男撞傷雙載父子，拖行機車600公尺，汽機車燒成鐵架。（圖／記者許權毅攝）

據了解，龍男10點27分在南區工學路、工學北路交叉路口撞倒機車雙載的父子後揚長而去，救護人員獲報趕往，載送22歲男子（後座乘客），肢體擦傷、意識清楚，另名56歲男子（騎士），四肢擦挫傷、左眼角流血、左胸疼痛、意識清楚，兩人都送往中山附醫。

接著，消防局在10點31分獲報，工學二街一棟社區地下停車場入口場，有輛汽車拖行著機車全面燃燒，經派員前往，火勢在45分控制。

▲▼台中醉男撞傷雙載父子，拖行機車600公尺，機車燒得完全認不出來。（圖／記者許權毅攝）

龍男開著車，底盤拖行機車長達600公尺後燃燒，馬路大約250公尺的明顯拖行燒焦，汽車全毀，機車全車已扁平，疑似被拖行過程，油箱破裂後起火。

第三分局警方提醒，民眾見義勇為協助警方控制犯嫌時應注意比例原則切勿過當，如遇突發狀況，請以保護自身安全為優先，並立即撥打110交由警方處理。

▲▼台中醉男撞傷雙載父子，拖行機車600公尺，機車燒得完全認不出來。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中醉男撞傷雙載父子，拖行機車600公尺，機車燒得完全認不出來。（圖／記者許權毅攝）

▲機車被燒得面目全非。

▲▼台中醉男撞傷雙載父子，拖行機車600公尺，機車燒得完全認不出來。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中醉男撞傷雙載父子，拖行機車600公尺，機車燒得完全認不出來。（圖／記者許權毅攝）

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