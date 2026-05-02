「取消兩段式左轉」事故減21%！台大實證更安全　醫療支出降4.7%

▲台大針對「機車兩段式左轉」政策進行實證研究。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣機車兩段式左轉制度存廢問題備受關注。台大研究顯示，取消兩段式左轉後，整體交通事故數下降約21%，受傷人數下降約19%，事故涉及車輛數也呈現下降趨勢，其中機車事故減少最明顯。進一步推估顯示，該政策共降低醫療支出約4.7%，反映交通制度對公共健康與醫療資源影響。

交通安全一直是社會重要議題，因為交通事故除了造成人員傷亡，也帶來可觀的醫療與社會成本，加上機車是國人重要交通工具，而機車是否要兩段式左轉，也引發各界爭論。台大農業經濟學系特聘教授張宏浩研究團隊，針對「機車兩段式左轉」政策進行實證研究，探討取消該制度對交通安全的影響。

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台大團隊研究利用台南市部分行政區取消兩段式左轉制度變革作為準自然實驗，透過嚴謹計量方法，分析政策前後交通事故改變。結果顯示，取消兩段式左轉後，整體交通事故件數下降約21%，受傷人數下降約19%。

台大團隊表示，取消兩段式左轉後，事故涉及車輛數也呈現下降趨勢，其中以機車事故減少最明顯。進一步推估顯示，這項政策共降低醫療支出約4.7%，反映交通制度對公共健康與醫療資源的影響。研究成果已刊登在國際交通運輸領域傑出期刊《Transportation Research Part A》。

台大指出，這項研究展現台大在交通與環境政策研究領域的研究能量，也凸顯實證研究成果在公共政策爭議中的角色。面對台灣機車使用普及與交通安全挑戰，透過持續的資料分析與制度評估，將有助於深化對交通政策的理解，並提供未來政策制定重要參考。