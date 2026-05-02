恢復單身才交往懷孕？　人妻「自己互打」慘賠15萬

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名女子小美（化名）被指控，在尚未離婚之前就與同事阿強（化名）發生婚外情，事後遭前夫提告求償149萬元。雖然小美聲稱是在恢復單身之後，才與阿強交往，進而懷孕，她的說詞卻與先前「否認婚生子女訴訟」的內容相悖，最終沒有獲得法官採信，她與阿強被判處應連帶賠償前夫15萬元。

▲小美否認發生婚外情，但被法官抓包，她的說詞與另案的主張相悖。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

前夫在判決書中主張，小美與阿強自2023年1月開始發展不正當男女關係，當時他與小美尚未離婚，小美竟與阿強發生性行為，進而懷孕，隔年生下一女，他認定兩人的行為是婚外情，因此決定對兩人提告求償149萬元。

小美和阿強則辯稱，前夫長期不照顧家庭，沉迷手機上網，經濟收入也不穩定，和小美的婚姻早已產生裂痕，雙方是在2023年2月協議離婚。小美進一步表示，她是在完成離婚手續、恢復單身之後，才與阿強交往，並生下一女。

然而，法官表示，經查，在先前否認婚生子女的訴訟中，從小美當時的主張可知，她在2023年1月就確認孩子與前夫沒有血緣關係，可見受胎的時間點，是她與前夫尚未離婚之時。

法官認為，小美在本案中主張是離婚後才與阿強交往，這顯然與客觀事實及她在另案中的主張相悖，不足採信，她的行為確實已經侵害到前夫的配偶關係身分法益，且情節重大，最終判她與阿強應連帶賠償前夫15萬元較為適當。全案仍可上訴。