荷莫茲海峽首先要確保停火　傅聰：美伊本著誠意恢復談判是關鍵

▲中國接任安理會5月輪值主席，傅聰指出聚焦重振《聯合國憲章》與中東和平。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／綜合報導

中國於5月1日正式接任聯合國安理會當月輪值主席。中國常駐聯合國代表傅聰於同日記者會上宣佈，本月安理會將聚焦重振《聯合國憲章》權威、推動中東問題政治解決及支持非洲穩定發展等三項重點。針對外界高度關注的荷莫茲海峽封鎖危機，傅聰強調，美伊雙方恢復誠意談判是海峽重新開放的基礎。

根據新華社報導，傅聰表示，當前國際局勢動盪加劇，多邊體系遭受嚴重衝擊，國際社會迫切需要避免世界退回「弱肉強食」的叢林法則。為此，安理會將於5月舉行主題為「維護《聯合國憲章》宗旨和原則，加強以聯合國為核心的國際體系」的高級別公開辯論會。

傅聰說，安理會5月將例行審議巴以、黎巴嫩、敘利亞等問題，有必要密切關注形勢發展，推動有關各方保持冷靜克制，盡快停火止戰，通過外交手段化解爭端，推動地區局勢降溫。巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，加沙地帶和約旦河西岸局勢令人擔憂，「兩國方案」基礎面臨被掏空的風險。

傅聰指出，安理會應敦促有關各方特別是以色列全面遵守加沙停火協議，保障人道物資准入，停止定居點活動。安理會要發出維護黎巴嫩主權、安全和領土完整的有力信號，推動各方停止敵對行動，支持黎巴嫩政府穩定國內局勢、保障基本民生。

在敘利亞問題，傅聰表示，目前正處於政治和解與國家重建發展的關鍵時期。安理會要支持敘利亞維護國家穩定、推進政治過渡、改善民生福祉，並採取更加有力措施，消除恐怖主義威脅。

在非洲事務上，傅聰主張支持「以非洲方式解決非洲問題」，呼籲國際社會加大援助與發展投入。

針對荷莫茲海峽現況，傅聰表示，當前最緊迫的任務是確保停火得以維持，確保美伊雙方本著誠意恢復談判，為海峽重新開放奠定基礎。

此外，針對下一任聯合國秘書長遴選，傅聰直言，聯合國正處於重要關口，國際社會需要一位強有力、真正致力於多邊主義的領導者。