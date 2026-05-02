曾做黃播賺錢！　她遇真愛求問：該跟男友坦白嗎

▲做過「黃播」是否要坦白？（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文吐露心聲，坦言自己幾年前為了賺錢，曾短暫做過幾個月的成人直播（黃播）。如今她遇到一位非常契合的男友，兩人也穩定交往，但這段過去卻成了她心中的刺，讓她不知道該不該坦白？覺得瞞著很累，但又怕老實說出來之後會讓關係產生裂痕。貼文曝光後，引起討論。

遇完美男友怕失去

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這名女網友在Dcard上，以「做過黃播要跟男友說嗎」為標題發文。原PO表示，幾年前因為太想賺錢，去做了幾個月的黃播。曾在感情中受過許多創傷的她，現在遇到了一位非常好的男友，兩人目前已交往一年多。因為深知能遇到互相吸引且適合的另一半有多麼難得，讓她格外珍惜這段感情。

猶豫是否坦白「做黃播」經歷

然而，這段過往卻讓原PO飽受煎熬。她坦言，擔心若將實情全盤托出，就算男友當下能夠接受，未來也可能與她產生隔閡；但她又直言，要瞞著一件事情，真的好累，且對男友十分不公平。在這樣的矛盾之下，讓她實在不知是否該開口。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你要講就講，不講等ㄅㄧㄚ、康（敗露）」、「我前女友曾經去做過類似的工作，當下會在意，事後慢慢釋懷，因為感受得到她愛我的表現。如果男友真的不會在乎或是會心疼你那是他的選擇，也代表他真的很愛你，但你必須要讓他『有選擇』」、「你不說，萬一以後有人告訴他時怎麼辦」、「我覺得要說耶，你自己都耿耿於懷了，反正他能接受就接受，不能接受就算了」。也有網友認為，「交往前就應該要說了吧」、「這不是交往前就要說的嗎」。