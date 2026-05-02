掃台灣砂糖驚動緝毒犬！日本老闆曝大消息：有能在台灣活動的實感

▲老闆買了20包台灣砂糖。（圖／翻攝自X）

記者曾筠淇／綜合報導

日本人氣蘋果糖「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊近日到台灣旅遊，因為太喜歡台灣砂糖，買了約20包帶回日本。沒想到，就在他準備回國時，在桃園機場被海關關切，抵達日本後，又驚動緝毒犬。事後，池田喬俊開了Threads帳號，與台灣網友互動，昨日他更分享「大消息」，告訴大家他拿到台灣的健保卡了。

買20包砂糖驚動緝毒犬

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池田喬俊在社群X（原Twitter）發文，台灣砂糖無論甜味、溶解方式、甚至厚度與層次感，都與日本砂糖差很大，即使外觀上台灣砂糖看似較粗糙，卻帶有一種「氣韻」與「厚度」，感覺製作蘋果糖也跟日本不同，因此想把台灣砂糖回日本，做出台灣風味的蘋果糖，讓日本人嚐嚐看。

池田喬俊買了約20包砂糖，並塞進行李箱裡，滿滿的白色粉末狀砂糖，引起台灣海關人員注意。池田誠實解釋「因為很喜歡台灣砂糖，這個在日本買不到。」最終成功化解誤會，順利登機。不過，抵達日本後，行李箱又引起緝毒犬注意，所幸最後順利過關。

事後，池田喬俊開了Threads帳號，笑說「聽說我從台灣帶回日本的那包『白色粉末（砂糖）』最近成了話題，所以特地出來打個招呼（笑）。請大家多多指教！」目前已經累積3.5萬位粉絲。

日本老闆拿到台灣健保卡

昨日池田喬俊則向台灣朋友分享「非常個人的大消息」，他終於拿到台灣的健保卡了，真的非常開心！雖然他是外國人，但也是跨越國籍、被台灣的熱情與夢想給深深吸引的人，他會在不讓自己真正受傷的前提下，拚命努力到極限，請大家多多指教。

池田喬俊稍早也再度發文，感謝台灣人溫暖的接納他，並透露健保卡是他在台灣就職後取得的。他說，雖然細節難以透過文字好好說明，但總之，他一直認為台灣給了他一個重新出發的機會。他擔心自己若以「來自日本的客人」的身分在台做生意，會不會其實是消費台灣？

終於有了「能在台灣持續活動的實感」



池田喬俊表示，正因很喜歡台灣，所以做不到利用、消耗，他決定在這塊土地上擴展事業，並用某種形式給予回饋。他抱著這樣的想法，在台灣成立公司，但對外國人而言，連開戶都是難關，過程更經歷不少曲折，所以拿到健保卡後，真的非常開心，與其說是因為「獲得了一項權利」而開心，不如說是終於有了「能在台灣持續活動的實感」，讓他感到珍貴，未來也盼能與大家一起前行。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「哇，居然來台灣就職了，好厲害」、「社長，您自己的努力應該大過於這一切，加油」、「我們也會繼續拿新台幣給您的」、「恭喜～還是要注意健康唷」、「一天一蘋果，醫生遠離我 vs 拿到健保卡的蘋果糖老闆」、「可以體驗一下，用健保卡去洗牙」。