借卡玩遊戲淪詐騙共犯「1個月空窗期」還清白　倒楣男獲判無罪

▲曾男向同居女友借帳戶匯款玩手遊淪洗錢詐騙共犯。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者唐詠絮／彰化報導

曾姓男子遭檢警查出，將鄧男帳戶提款卡及密碼供詐騙集團使用，致4名被害人落入「假投資」陷阱，被騙27萬餘元，依詐欺、洗錢等罪嫌起訴。但他堅決否認犯行，辯稱該帳戶提款卡係向前女友借用，用於網路遊戲交易，使用後即歸還。法官認定，證據無法證明確實提供帳戶給詐團使用，判他無罪。

判決指出，曾男於3年前，將鄧男帳戶的提款卡及密碼，交給詐騙集團成員。隨後，詐團成員以LINE向張、戴、穆、藍等人佯稱投資可獲利，誘使4人分別匯款5萬、3萬5千、5萬、5萬元、3萬、10萬6千元不等金額至該帳戶，款項旋遭提領一空。

帳戶成詐團工具

被告曾於偵查及審理中均否認犯行，辯稱該帳戶實際上是鄧提供給自己的武姓女友使用，自己為了網路遊戲與幣商交易，才向她借帳戶提款卡，密碼也是女友告知，領完錢就歸還女友，從未與鄧接觸，更未將帳戶資料交給詐騙集團。

法院審理後指出，雖然4名被害人確遭詐騙並匯款至該郵局帳戶，但關鍵在於該帳戶資料是否由被告提供給詐團。法官發現，被告最後一次使用該帳戶是在112年9月11日，距離被害人匯款的10月11日至13日已相隔約1個月，期間帳戶由誰掌握並無證據證明，不能僅因被告曾使用過帳戶，就推論是他交給詐團。

證據無法證明被告交付帳戶

此外，帳戶申辦人鄧對於帳戶資料為何流出，說詞前後不一，曾稱「印象模糊」、「皮包遺失」、「抽屜遭竊」、「可能是室友取用」等不同說法，證詞可信度有疑。而證人武女雖坦承曾借用該帳戶且知悉密碼，但與鄧的證述多處矛盾，不足作為對被告不利的認定。法官因此認為，證據無法證明確實提供帳戶給詐團使用，因此判曾無罪，全案仍可上訴。