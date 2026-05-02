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碧潭水舞季旁爆押人！詐團黑吃黑搶百萬贓款　新店警火速逮2嫌

記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北「2026碧潭水舞季」自5月1日起正式登場，晚間卻有一名梁姓男子(53歲)在大馬路上遭押走，警方獲報立刻組成專案小組追緝，逮到2名嫌犯。初步了解，全案為詐團黑吃黑，為了搶走贓款128萬而犯案，後續依妨害自由及詐欺罪移送台北地檢署偵辦。

▲▼ 碧潭水舞活動旁發生黑吃黑案件，1名男子被強押上車帶走。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲碧潭水舞活動旁發生黑吃黑案件，1名男子被強押上車帶走。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

新店分局說明，1日晚間7時04分獲報位於新北市新店區中央路有人遭押上車帶走，偵查隊與碧潭所立即成立專案小組，並緊急通報逃逸路線方向之碧潭水舞專案勤務員警協助攔停，最後在20分鐘內於北宜路一段28號前(碧潭水舞會場)以開車使用手機為由，使嫌犯放鬆戒心，順利攔停作案車輛。

▲▼ 碧潭水舞活動旁發生黑吃黑案件，1名男子被強押上車帶走。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

經查，被害人梁男為詐欺面交車手，以假投資之手法詐欺得手後，突遭潘姓男子(35歲)、李姓男子(30歲)強押上車。警方於現場查扣工作證、收款憑證及贓款128萬，全案依刑法妨害自由及詐欺罪嫌移請台北地檢署偵辦。

碧潭水舞盛大開幕，警方除落實現場交通疏導與秩序維護外，亦同步加強防詐宣導，提升民眾識詐意識。另勤務期間，員警機警查獲詐欺車手，展現打擊詐欺犯罪決心，持續溯源追查幕後集團成員，全力守護活動安全與民眾財產安全。

▲▼ 碧潭水舞活動旁發生黑吃黑案件，1名男子被強押上車帶走。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲▼ 碧潭水舞活動旁發生黑吃黑案件，1名男子被強押上車帶走。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲▼ 碧潭水舞活動旁發生黑吃黑案件，1名男子被強押上車帶走。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

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