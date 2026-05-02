塵封80年「薩頓日記」揭南京大屠殺鐵證　陸收藏家砸10萬美金競標　

記者任以芳／綜合報導

1946年5月3日，遠東國際軍事法庭在東京正式開庭，拉開世紀審判序幕。80年後的今天，曾參與審判的美國檢察官薩頓（Sutton）所遺留的6冊私人日記與珍貴檔案，在大陸鄒德懷民間收藏家的奔走下，甚至遇到電信詐騙，一共花了10萬美金，跨越重洋回到北京，並於東京審判開庭80周年之際，正式捐贈侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。

▲ 東京審判開庭80周年！美檢察官日記塵封曝光，揭南京大屠殺「字字泣血」鐵證 。（圖／翻攝 環球時報）

塵封80年：薩頓日記再現東京審判鐵證

陸媒《環球時報》報導，事件回朔到2025年11月的一個凌晨，大陸民間收藏家鄒德懷打給美國的朋友電話，當時事北京時間凌晨3點半，大洋彼岸的拍賣行裡，「東京審判美國檢察官薩頓檔案」即將上拍。為了方便，鄒德懷委託當地朋友幫忙出價。

這批拍品共13件，「90後」收藏家鄒德懷提前做功課，按經驗給每件拍品估價、排序。他心裡大致有個預算，「10多萬元人民幣，應該可以搞定。」

他的如意算盤終究未實現，拍賣現場情勢卻瞬息萬變。首件拍品「薩頓6冊日記」登場幾分鐘後，價格便瘋狂飆升至2萬美元。即使超出預算，鄒德懷抱持「史料絕不能旁落」，咬牙堅持不放手。最終在13件拍品中成功拿下9件，落槌價加佣金7萬美金，折合當時匯率人民幣將近50萬元。

籌資過程同樣波折不斷，鄒德懷手頭預算不足的情況下，向20位友人開口借款，獲得香港抗戰歷史研究會副會長及記者、投資界老友的慷慨解囊。未料款項湊齊匯出後，遭遇黑客入侵拍賣行郵箱，導致部分款項落入電詐陷阱。

美國警方表示無奈之際，熱心公益的企業家朋友張菡得知這批檔案與南京大屠殺相關，二話不說贊助20萬元人民幣，補足了電詐損失。最終，這批六冊日記共計13件的拍品，於去年11月以總計10萬美元（約300多萬台幣）的代價從海外拍得。

▲ 薩頓日記返抵南京，紀錄日軍細菌戰成遺憾。（圖／翻攝 環球時報）

薩頓的使命：與中國檢察官並肩調查日本戰犯

回顧80年前，這批史料作者是東京審判美國檢察官薩頓，外界較為陌生，當年泛黃紙頁上所紀錄的內容「字字泣血」，不僅包含南京大屠殺調查的鐵證細節，更詳載了一位外國檢察官追索細菌戰證據未竟的遺憾。

1946年1月，時年51歲的美國律師薩頓接到調令時，本以為只需在海外工作四到六個月。沒想到，馬拉松式的東京審判持續了兩年多。其間，各國檢察官、法官來來去去，這位來自弗吉尼亞州的檢察官堅持到了最後，直到1948年下半年才返回家鄉。

薩頓知道歷史必須要真相，更需要有力證據，1946年5月3日開庭的東京審判採用「英美法系」，極度依賴證據與證人。即便甲級戰犯罪行罄竹難書，只要最終宣判前，證據鏈有絲毫疏漏，戰犯便有脫罪可能。

為此，1946年，薩頓兩度來華，足跡遍布上海、北京（當年稱北平）、重慶和南京，走訪了官員、傳教士、醫護人員及南京大屠殺幸存者。他與中國檢察官向哲濬及其助手裘劭恆等人並肩，專責調查日軍在華戰爭罪行，蒐集了大批一手證詞、統計資料和照片檔案，並撰寫了來自中國的系列報告。

▲ 「90後」收藏家砸10萬美金，換算約300多萬跨台幣海競標。（圖／翻攝 環球時報）

史料捐贈：讓歷史鐵證被更多人看見

此次競拍的檔案，正是薩頓在1946年執行任務時留下的一手史料與私人遺物。這批檔案最終耗資10萬美元（約70萬人民幣），成為鄒德懷十年收藏生涯中開銷最大的一組藏品。

他表示，這不僅是個人收藏，更是一場民間的接力與支持。隨著這批原始史料與私人遺物回到南京，薩頓在1946年執行任務時留下的第一手記錄，將正式入藏侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，完成這趟跨越80年的歷史歸途。

鄒德懷強調，這是他的第一次捐贈，初衷便是希望讓歷史鐵證被更多人看見。隨著這批薩頓檔案的公開，不僅為東京審判的研究提供了珍貴史料，也再次喚起大眾對於二戰期間日軍侵華罪行的重視與反思。

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