　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

塵封80年「薩頓日記」揭南京大屠殺鐵證　陸收藏家砸10萬美金競標　

記者任以芳／綜合報導

1946年5月3日，遠東國際軍事法庭在東京正式開庭，拉開世紀審判序幕。80年後的今天，曾參與審判的美國檢察官薩頓（Sutton）所遺留的6冊私人日記與珍貴檔案，在大陸鄒德懷民間收藏家的奔走下，甚至遇到電信詐騙，一共花了10萬美金，跨越重洋回到北京，並於東京審判開庭80周年之際，正式捐贈侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。

▲▼ 美國檢察官、薩頓日記、東京審判 、鄒德懷、大陸90後收藏家 。（圖／翻攝 環球時報）

▲ 東京審判開庭80周年！美檢察官日記塵封曝光，揭南京大屠殺「字字泣血」鐵證 。（圖／翻攝 環球時報）

塵封80年：薩頓日記再現東京審判鐵證

陸媒《環球時報》報導，事件回朔到2025年11月的一個凌晨，大陸民間收藏家鄒德懷打給美國的朋友電話，當時事北京時間凌晨3點半，大洋彼岸的拍賣行裡，「東京審判美國檢察官薩頓檔案」即將上拍。為了方便，鄒德懷委託當地朋友幫忙出價。

這批拍品共13件，「90後」收藏家鄒德懷提前做功課，按經驗給每件拍品估價、排序。他心裡大致有個預算，「10多萬元人民幣，應該可以搞定。」

他的如意算盤終究未實現，拍賣現場情勢卻瞬息萬變。首件拍品「薩頓6冊日記」登場幾分鐘後，價格便瘋狂飆升至2萬美元。即使超出預算，鄒德懷抱持「史料絕不能旁落」，咬牙堅持不放手。最終在13件拍品中成功拿下9件，落槌價加佣金7萬美金，折合當時匯率人民幣將近50萬元。

籌資過程同樣波折不斷，鄒德懷手頭預算不足的情況下，向20位友人開口借款，獲得香港抗戰歷史研究會副會長及記者、投資界老友的慷慨解囊。未料款項湊齊匯出後，遭遇黑客入侵拍賣行郵箱，導致部分款項落入電詐陷阱。

美國警方表示無奈之際，熱心公益的企業家朋友張菡得知這批檔案與南京大屠殺相關，二話不說贊助20萬元人民幣，補足了電詐損失。最終，這批六冊日記共計13件的拍品，於去年11月以總計10萬美元（約300多萬台幣）的代價從海外拍得。

▲▼ 美國檢察官、薩頓日記、東京審判 、鄒德懷、大陸90後收藏家 。（圖／翻攝 環球時報）

▲▼ 美國檢察官、薩頓日記、東京審判 、鄒德懷、大陸90後收藏家 。（圖／翻攝 環球時報）

▲ 薩頓日記返抵南京，紀錄日軍細菌戰成遺憾。（圖／翻攝 環球時報）

薩頓的使命：與中國檢察官並肩調查日本戰犯

回顧80年前，這批史料作者是東京審判美國檢察官薩頓，外界較為陌生，當年泛黃紙頁上所紀錄的內容「字字泣血」，不僅包含南京大屠殺調查的鐵證細節，更詳載了一位外國檢察官追索細菌戰證據未竟的遺憾。

1946年1月，時年51歲的美國律師薩頓接到調令時，本以為只需在海外工作四到六個月。沒想到，馬拉松式的東京審判持續了兩年多。其間，各國檢察官、法官來來去去，這位來自弗吉尼亞州的檢察官堅持到了最後，直到1948年下半年才返回家鄉。

薩頓知道歷史必須要真相，更需要有力證據，1946年5月3日開庭的東京審判採用「英美法系」，極度依賴證據與證人。即便甲級戰犯罪行罄竹難書，只要最終宣判前，證據鏈有絲毫疏漏，戰犯便有脫罪可能。

為此，1946年，薩頓兩度來華，足跡遍布上海、北京（當年稱北平）、重慶和南京，走訪了官員、傳教士、醫護人員及南京大屠殺幸存者。他與中國檢察官向哲濬及其助手裘劭恆等人並肩，專責調查日軍在華戰爭罪行，蒐集了大批一手證詞、統計資料和照片檔案，並撰寫了來自中國的系列報告。

▲▼ 美國檢察官、薩頓日記、東京審判 、鄒德懷、大陸90後收藏家 。（圖／翻攝 環球時報）

▲ 「90後」收藏家砸10萬美金，換算約300多萬跨台幣海競標。（圖／翻攝 環球時報）

史料捐贈：讓歷史鐵證被更多人看見

此次競拍的檔案，正是薩頓在1946年執行任務時留下的一手史料與私人遺物。這批檔案最終耗資10萬美元（約70萬人民幣），成為鄒德懷十年收藏生涯中開銷最大的一組藏品。

他表示，這不僅是個人收藏，更是一場民間的接力與支持。隨著這批原始史料與私人遺物回到南京，薩頓在1946年執行任務時留下的第一手記錄，將正式入藏侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，完成這趟跨越80年的歷史歸途。

鄒德懷強調，這是他的第一次捐贈，初衷便是希望讓歷史鐵證被更多人看見。隨著這批薩頓檔案的公開，不僅為東京審判的研究提供了珍貴史料，也再次喚起大眾對於二戰期間日軍侵華罪行的重視與反思。

相關閱讀：

東京審判80周年！我法官梅汝璈力爭日7名甲級戰犯死刑　溥儀出庭作證

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 8528 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「亂戳好市多水果女」遭起底是高中師　校方回應
1家3口被撞飛躺路中！最後身影曝　目擊者嚇壞倒退5步
女大生道歉「女警母全程拒看」　姊淚崩：我妹妹沒人可以牽了
22歲男大生喝醉　大鬧花博廣場「狂噴滅火器」
載妻小購物撞死2人！　肇事工程師送辦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

塵封80年「薩頓日記」揭南京大屠殺鐵證　陸收藏家砸10萬美金競標　

荷莫茲海峽首先要確保停火　傅聰：美伊本著誠意恢復談判是關鍵

超狂成都男鋪滿「百片黏鼠板」 地雷陣「封印樓梯」鄰居險摔飛

陳芋汐攜手新搭檔奪金　受訪笑嘻嘻被酸：弄走全紅嬋開心了嗎

中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」　睡官員103次、貪汙76萬

陸女網購裙子「收到衛生紙」　客服竟回：因為裙子賣完了

鎖扣突斷裂！60歲健身男遭划船機彈飛慘致「癱瘓」…妻崩潰

囤積44.4噸分離鈈！日偽裝「核爆受害者」　陸示警：實現核突破

荷莫茲海上監獄「遺體封冷庫」　導彈掠頭頂！陸船員刷五星旗保命

60歲「最美小龍女」李若彤遊蘇州　頂復古波浪捲造型穿旗袍逛古鎮

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

屏東秘境獅王瀑布驚傳溺水！25歲男漂深潭　命危送醫搶救

川普考慮恢復軍事行動　伊朗嗆：美軍輸得很難看

左營車禍現場畫面

塵封80年「薩頓日記」揭南京大屠殺鐵證　陸收藏家砸10萬美金競標　

荷莫茲海峽首先要確保停火　傅聰：美伊本著誠意恢復談判是關鍵

超狂成都男鋪滿「百片黏鼠板」 地雷陣「封印樓梯」鄰居險摔飛

陳芋汐攜手新搭檔奪金　受訪笑嘻嘻被酸：弄走全紅嬋開心了嗎

中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」　睡官員103次、貪汙76萬

陸女網購裙子「收到衛生紙」　客服竟回：因為裙子賣完了

鎖扣突斷裂！60歲健身男遭划船機彈飛慘致「癱瘓」…妻崩潰

囤積44.4噸分離鈈！日偽裝「核爆受害者」　陸示警：實現核突破

荷莫茲海上監獄「遺體封冷庫」　導彈掠頭頂！陸船員刷五星旗保命

60歲「最美小龍女」李若彤遊蘇州　頂復古波浪捲造型穿旗袍逛古鎮

健康幣跳票！竟還掛勾爛透的APP　陳菁徽：別讓LAI政府變LIE政府

快訊／暴龍「護國神框」彈出G6勝利　巴瑞特不可思議三分彈成致勝英雄

毒王私養河馬成生態惡霸！哥國宣布安樂死80頭　印度富二代出手了

日本政府進場護盤日圓　專家：恐觸怒川普

塵封80年「薩頓日記」揭南京大屠殺鐵證　陸收藏家砸10萬美金競標　

日動物園疑拍下「驚悚運屍」畫面！　他深夜搬大行李進焚化爐

皮克敏救國旅？旅行社開「一日遊團衝嘉義」　他讚：比搭火車便宜

女「亂戳好市多水果」遭起底是高中師　校方：片段資訊無法認定

酒駕3犯不想入監5個月　駕駛求「再給我一次機會」被打臉

蠟燭三頭燒夢想不熄　黃瑞棋堅持角力信念拚亞運圓夢

【買菜買太久】媽出國騙狗狗去買菜 牠機場接機激動要飛出推車XD

大陸熱門新聞

貪汙76萬！中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」

陳芋汐攜新搭檔奪金　受訪開心笑遭酸

員工「上班吃早餐」竟遭開除

元陽巴士墜谷致7死12傷　多人遭甩出車外

40歲女每天肛門癢到無法入睡！元兇竟是濕紙巾

超狂成都男鋪滿「百片黏鼠板」

60歲健身男遭划船機彈飛慘致「癱瘓」

導彈掠頭頂！荷莫茲海上監獄「遺體封冷庫」

28萬隻江南河蟹「北漂」沙漠放養 喝崑崙山雪水預計8月上市

她網購裙子收到衛生紙　客服竟回：因賣完了

日偽裝「核爆受害者？」　陸示警：實現核突破

陸導遊講解稱「貓熊花花殘疾」惹眾怒　

傅聰：美伊本著誠意恢復談判是關鍵

60歲「最美小龍女」李若彤遊蘇州 頂復古波浪捲造型穿旗袍逛古鎮

更多熱門

相關新聞

批高市祭拜靖國神社避責、褻瀆歷史　中方提嚴正交涉

批高市祭拜靖國神社避責、褻瀆歷史　中方提嚴正交涉

針對日本首相高市早苗今（21）日以「內閣總理大臣」名義向靖國神社供奉祭品，大陸外交部發言人郭嘉昆於例行記者會表達堅決反對與嚴厲譴責。郭嘉昆強調，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」，日方此舉是對自身罪責的逃避、對歷史公正的褻瀆，中方已提出嚴正交涉並強烈抗議。

東京審判80周年！日7名甲級戰犯絞刑　我法官梅汝璈爭公道

東京審判80周年！日7名甲級戰犯絞刑　我法官梅汝璈爭公道

陸使館嗆日：走軍國主義老路敗得更快

陸使館嗆日：走軍國主義老路敗得更快

歷史恩怨疊加外交摩擦　大陸民眾反日情緒難解

歷史恩怨疊加外交摩擦　大陸民眾反日情緒難解

南京大屠殺死難者公祭　石泰峰：珍愛和平

南京大屠殺死難者公祭　石泰峰：珍愛和平

關鍵字：

東京審判薩頓日記南京大屠殺歷史檔案民間收藏

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生現身靈堂！父母陪同90度鞠躬道歉

天心原本不知和舒淇是國小同學

貪汙76萬！中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

即／害死台南女警女大生將現身　赴靈堂上香

獨／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

男子疲駕肇事2死3傷　媽媽老公雙亡

20:39台灣東部海域規模6.1地震　全台有感

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

台灣8+9與美國流氓差在哪？　孫安佐秒答「智商啊」

傳季麟連原要教訓他！　國民黨「年輕戰將」發聲

大媽摳摸「好市多奇異果」全被錄！　身分曝光揭黑歷史

更多

最夯影音

更多
高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面