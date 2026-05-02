　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨永和市議員初選「4搶1」　侯友宜親上火線力挺陳柏翰

▲▼ 侯友宜替陳柏翰站台 。（圖／陳柏翰提供）

▲侯友宜替陳柏翰站台。（圖／陳柏翰提供）

記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市議員永和選區競爭激烈，因議員連斐璠不再連任，侯家軍陳柏翰、國民黨前主席洪秀柱祕書李珮媜、民治里里長陳以樂及建築師蘇昭龍形成「4搶1」局面。新北市長侯友宜今（2日）罕見在初選前為子弟兵陳柏翰站台，侯表示，這麼好的人選，他理當站出來力挺，相望他能夠為市民服務，請大家接到民調電話唯一支持陳柏翰。

永和區選民結構藍大於綠，席次分布為「藍2綠1」，因現任國民黨議員連斐璠不再連任，藍營有4名將爭取初選，5月10日至12日將進行民調。

侯友宜今陪同陳柏翰一起到永和六合市場拜票，受訪時侯友宜表示，陳柏翰過去在新北市期間曾在新聞局、民政局服務，每天幾乎都跟所有里長站在一起拚，也為新北市盡心盡力，是一個專業、肯拼的年輕人，非常謝謝他當年這樣的努力做事。侯友宜說，這次他代表永和要出來爭取國民黨的議員候選人，請大家在永和地區5月10日到12日，接到電話請說「唯一支持陳柏翰」。

侯友宜也說，看到陳柏翰為了初選非常拼，希望未來他可以為民喉舌，所以他今天特別帶了一盒喉糖給陳柏翰，希望他未來能順利當選市議員、為民喉舌。

陳柏翰感謝侯友宜的加持並說，過去在市府期間就在新北市深耕，也跟29區的大家維持非常緊密的關係，也非常關注地方建設，這一次的初選其實也有聽到基層很多聲音，希望未來可以在他居住的永和繼續為民服務，一起打造安居樂業的環境。

媒體問侯友宜，是否罕見的在初選前就替子弟兵站台？侯友宜說，陳柏翰過去在新北市兩個局處工作過，尤其長年以來對永和地區、對新北市的里長們都盡心盡力的服務，「這麼好的人選，我理當站出來力挺」，讓他能夠為市民來服務，「這麼好的人才，值得我們大家站出來力挺他，5月10日到12日接到電話民調，請唯一支持陳柏翰」。

▲▼ 侯友宜替陳柏翰站台 。（圖／陳柏翰提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 8528 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「亂戳好市多水果女」遭起底是高中師　校方回應
1家3口被撞飛躺路中！最後身影曝　目擊者嚇壞倒退5步
女大生道歉「女警母全程拒看」　姊淚崩：我妹妹沒人可以牽了
22歲男大生喝醉　大鬧花博廣場「狂噴滅火器」
載妻小購物撞死2人！　肇事工程師送辦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

健康幣跳票！竟還掛勾爛透的APP　陳菁徽：別讓LAI政府變LIE政府

國民黨永和市議員初選「4搶1」　侯友宜親上火線力挺陳柏翰

自嘲比不上總統狗　陳佩琪：斑斑大人求您幫我賤狗老公說幾句話

挺軍購預算達GDP3%　侯友宜：沒辦法保衛台灣奢想談和平

藍營軍購2陣營互嗆美國、中共走狗　他一句話吐槽：狗是招誰惹誰？

國安法修法！藍委刪除「鼓吹武統罰百萬」　反要求懲罰台獨言論

幕後／沈伯洋北市登場時機曝　綠營北台灣選戰布局「她是核心」

傳季麟連原要教訓他！　國民黨「年輕戰將」發聲：支持韓國瑜

民眾黨市議員擬參選人「轎車遭放追蹤器」　莊貽量：將採法律行動

網傳「總統夫人在美購置億元豪宅」　總統府嚴正駁斥

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

屏東秘境獅王瀑布驚傳溺水！25歲男漂深潭　命危送醫搶救

川普考慮恢復軍事行動　伊朗嗆：美軍輸得很難看

左營車禍現場畫面

健康幣跳票！竟還掛勾爛透的APP　陳菁徽：別讓LAI政府變LIE政府

國民黨永和市議員初選「4搶1」　侯友宜親上火線力挺陳柏翰

自嘲比不上總統狗　陳佩琪：斑斑大人求您幫我賤狗老公說幾句話

挺軍購預算達GDP3%　侯友宜：沒辦法保衛台灣奢想談和平

藍營軍購2陣營互嗆美國、中共走狗　他一句話吐槽：狗是招誰惹誰？

國安法修法！藍委刪除「鼓吹武統罰百萬」　反要求懲罰台獨言論

幕後／沈伯洋北市登場時機曝　綠營北台灣選戰布局「她是核心」

傳季麟連原要教訓他！　國民黨「年輕戰將」發聲：支持韓國瑜

民眾黨市議員擬參選人「轎車遭放追蹤器」　莊貽量：將採法律行動

網傳「總統夫人在美購置億元豪宅」　總統府嚴正駁斥

健康幣跳票！竟還掛勾爛透的APP　陳菁徽：別讓LAI政府變LIE政府

快訊／暴龍「護國神框」彈出G6勝利　巴瑞特不可思議三分彈成致勝英雄

毒王私養河馬成生態惡霸！哥國宣布安樂死80頭　印度富二代出手了

日本政府進場護盤日圓　專家：恐觸怒川普

塵封80年「薩頓日記」揭南京大屠殺鐵證　陸收藏家砸10萬美金競標　

日動物園疑拍下「驚悚運屍」畫面！　他深夜搬大行李進焚化爐

皮克敏救國旅？旅行社開「一日遊團衝嘉義」　他讚：比搭火車便宜

女「亂戳好市多水果」遭起底是高中師　校方：片段資訊無法認定

酒駕3犯不想入監5個月　駕駛求「再給我一次機會」被打臉

蠟燭三頭燒夢想不熄　黃瑞棋堅持角力信念拚亞運圓夢

攜帶椅子粉絲遭保安勸阻　Stray Kids快閃店活動爆衝突

政治熱門新聞

傳季麟連原要教訓他！　國民黨「年輕戰將」發聲

網傳「總統夫人在美購置億元豪宅」　總統府嚴正駁斥

台北老鼠四竄　沈伯洋揭3大破口

轎車被放追蹤器　莊貽量：將採法律行動

綠營「移鼠接木」又翻車　柳采葳酸：南鼠北送只為抹黑蔣萬安

幕後／沈伯洋北市登場時機曝　綠營北台灣選戰布局「她是核心」

國安法修法！藍委刪除「鼓吹武統罰百萬」　反要求懲罰台獨言論

25歲就當選　「最年輕里長」郭書成宣布投入2026選戰

藍營軍購2陣營互嗆美國、中共走狗　他一句話吐槽：狗是招誰惹誰？

勞退舊制11.5萬人有望添百萬退休金　沈伯洋：盼適用新保障

賴清德稱進口發芽馬鈴薯是對岸造謠　藍轟：解決不了問題就解決人

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

挺軍購預算達GDP3%　侯友宜：沒辦法保衛台灣奢想談和平

陳佩琪：斑斑大人求您幫我賤狗老公說幾句話

更多熱門

相關新聞

鄭習會鋪出總統路　國民黨三座山頭現形

鄭習會鋪出總統路　國民黨三座山頭現形

中國國民黨主席鄭麗文的「鄭習會」，原本應該是她上任後最具政治高度的一場演出。它不只是兩岸交流的象徵，也不只是國民黨重新找回兩岸論述主場的嘗試；更深一層看，它幾乎已經替鄭麗文鋪出了一條通往2028總統大選的政治道路。也正因如此，這場會面真正震動的，恐怕不只是民進黨或台灣社會，而是國民黨內部那些長期盤踞、各擁資源、各懷盤算的山頭勢力。

挺軍購預算達GDP3%　侯友宜：沒辦法保衛台灣奢想談和平

挺軍購預算達GDP3%　侯友宜：沒辦法保衛台灣奢想談和平

藍營軍購2陣營互嗆美國、中共走狗　他一句話吐槽：狗是招誰惹誰？

藍營軍購2陣營互嗆美國、中共走狗　他一句話吐槽：狗是招誰惹誰？

國安法修法！藍委刪除「鼓吹武統罰百萬」　反要求懲罰台獨言論

國安法修法！藍委刪除「鼓吹武統罰百萬」　反要求懲罰台獨言論

轎車被放追蹤器　莊貽量：將採法律行動

轎車被放追蹤器　莊貽量：將採法律行動

關鍵字：

國民黨永和市議員侯友宜陳柏翰

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生現身靈堂！父母陪同90度鞠躬道歉

天心原本不知和舒淇是國小同學

貪汙76萬！中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

即／害死台南女警女大生將現身　赴靈堂上香

獨／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

男子疲駕肇事2死3傷　媽媽老公雙亡

20:39台灣東部海域規模6.1地震　全台有感

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

台灣8+9與美國流氓差在哪？　孫安佐秒答「智商啊」

傳季麟連原要教訓他！　國民黨「年輕戰將」發聲

大媽摳摸「好市多奇異果」全被錄！　身分曝光揭黑歷史

更多

最夯影音

更多
高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面