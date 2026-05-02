國民黨永和市議員初選「4搶1」　侯友宜親上火線力挺陳柏翰

▲侯友宜替陳柏翰站台。（圖／陳柏翰提供）



記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市議員永和選區競爭激烈，因議員連斐璠不再連任，侯家軍陳柏翰、國民黨前主席洪秀柱祕書李珮媜、民治里里長陳以樂及建築師蘇昭龍形成「4搶1」局面。新北市長侯友宜今（2日）罕見在初選前為子弟兵陳柏翰站台，侯表示，這麼好的人選，他理當站出來力挺，相望他能夠為市民服務，請大家接到民調電話唯一支持陳柏翰。

永和區選民結構藍大於綠，席次分布為「藍2綠1」，因現任國民黨議員連斐璠不再連任，藍營有4名將爭取初選，5月10日至12日將進行民調。

侯友宜今陪同陳柏翰一起到永和六合市場拜票，受訪時侯友宜表示，陳柏翰過去在新北市期間曾在新聞局、民政局服務，每天幾乎都跟所有里長站在一起拚，也為新北市盡心盡力，是一個專業、肯拼的年輕人，非常謝謝他當年這樣的努力做事。侯友宜說，這次他代表永和要出來爭取國民黨的議員候選人，請大家在永和地區5月10日到12日，接到電話請說「唯一支持陳柏翰」。

侯友宜也說，看到陳柏翰為了初選非常拼，希望未來他可以為民喉舌，所以他今天特別帶了一盒喉糖給陳柏翰，希望他未來能順利當選市議員、為民喉舌。

陳柏翰感謝侯友宜的加持並說，過去在市府期間就在新北市深耕，也跟29區的大家維持非常緊密的關係，也非常關注地方建設，這一次的初選其實也有聽到基層很多聲音，希望未來可以在他居住的永和繼續為民服務，一起打造安居樂業的環境。

媒體問侯友宜，是否罕見的在初選前就替子弟兵站台？侯友宜說，陳柏翰過去在新北市兩個局處工作過，尤其長年以來對永和地區、對新北市的里長們都盡心盡力的服務，「這麼好的人選，我理當站出來力挺」，讓他能夠為市民來服務，「這麼好的人才，值得我們大家站出來力挺他，5月10日到12日接到電話民調，請唯一支持陳柏翰」。