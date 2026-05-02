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郵務士機車輪胎「長瘤變形」　工會要求下架檢討採購

▲▼郵局員工爆料投遞機車輪胎頻傳變形事件。（圖／翻攝郵局郵政全民開講）

▲郵局員工爆料投遞機車輪胎頻傳變形事件。（圖／翻攝郵局郵政全民開講）

記者李姿慧／台北報導

近來有部分郵局郵務士的投遞機車輪胎頻傳變形，車胎宛如長瘤般凹凸不平，危及行車安全，也傳出有輪胎爆胎案例。由於各郵局採購及換胎規定不一，台灣郵政產業工會要求下架品質低劣的進口胎，保障郵務士生命安全，並檢討採購規範。中華郵政表示，將要求各郵局檢視採購規模並將安全納入規範。

有郵局員工在臉書社團「郵局郵政全民開講」爆料，郵務士投遞機車頻傳輪胎變形事件，已發生多起，「原來台南郵局對外勤同仁之生命安全這麼不重視，寧願省錢標便宜貨。」還有員工反映輪胎變形或爆胎，光換輪胎至少還得等上3天。台灣郵政產業工會則要求中華郵政下架品質低劣進口胎。

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輪胎變形如長瘤　工會控「為省錢用低價胎」

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰揭露，部分郵局的郵務士投遞機車輪胎品質出現問題，輪胎宛如長瘤般凸出，表面凹凸不平，嚴重影響行車安全，甚至有摔車風險，以安南投遞股為例，已發生十多起輪胎變形事件，台南郵局也有多起類似情況。

他指出，有郵務士遇到該情況後申請更換新輪胎，但即便換過輪胎，在行駛里程約一千多至兩千公里後，輪胎隨即又變形，輪胎一旦變形，將影響車輛穩定性，進而危及整體行車安全。

▲▼郵務士投遞機車頻傳變形事件。（圖／台灣郵政產業工會提供）

▲郵務士投遞機車頻傳變形事件。（圖／台灣郵政產業工會提供）

廖迺辰進一步說明，目前各郵局在輪胎採購上並無統一標準。台南郵局採最低標方式購買輪胎，但低價低標採購的輪胎會有好品質嗎；相較之下，台中郵局並未採招標採購，而是在輪胎磨耗後報修，由局方聘請專業技師到場更換品質較佳的輪胎，未出現低價採購導致品質不良的問題。

各郵局採購標準不一　為拚績效採低價標釀安全隱憂

廖迺辰指出，每個郵局做法不一樣，中華郵政沒有統一的採購規定，但因為各郵局的費用支出納入績效考評，有些郵局為了績效降低支出，因此採低價標採購輪胎，造成同仁生命安全受到影響。他建議未來應在新車導入時即規範使用品質穩定且安全性較高的國產輪胎，並在招標制度上改採最有利標，進一步提高標準與把關機制，以確保行車安全。

中華郵政公司說明，目前全台投遞機車數量為7880輛。輪胎及車用耗材均由各地郵局按業務需求，循政府採購法辦理公開招標或共同供應契約等方式辦理採購。車用輪胎之更換，亦係由各局依車輛實際使用、耗損情形，或遇臨時緊急狀況，如爆胎、刺破等情形，即時提供備品或就地維修更換，維持投遞作業正常運作及同仁行車安全。

中華郵政：將強化檢查回報機制　要求採購納安全規範

至於輪胎變形或爆胎原因，中華郵政表示，可能原因包括車輛行駛前未確實檢查胎壓，輪胎已磨耗至安全極限且未能及時更換，或行駛道路上有尖銳物、釘子或其他異物造成刺破，惟目前尚未就近一年全台變形或爆胎事件件數建立專案統計資料，後續將請各局加強回報及彙整，以利掌握實際情形並作為改善依據。

中華郵政強調，總公司將請各郵局重新檢視車用耗材採購規格及品質要求，並於採購文件中納入符合實際作業需求之安全規範，以確保輪胎品質符合使用需求。另將請各局加強宣導及落實外勤同仁出勤前車輛檢查，包括胎壓、胎紋及輪胎外觀等項目，發現異常應即時報修或更換，維護同仁行車安全。

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