1家3口「彰化赴高雄看病」遭撞飛...岳母女婿斷魂　家屬南下認屍

▲高雄市左營區軍校路車禍，劉女（女兒，左）死者黃女（母親，右）車禍前行走畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區昨（1）日發生一起嚴重車禍，一名68歲黃姓婦人與女兒劉女、女婿張男專程從彰化到高雄看診，不料卻遭到黃姓男子疑因疲勞駕駛駕車撞擊，導致黃婦和女婿重傷不治，劉女則還在加護病房搶救中。

事故發生於1日晚間6點23分，41歲黃姓男子開車載家人出門購物，回家行經左營區軍校路時，突然撞上走在馬路邊68歲黃姓婦人一家三口，接著又撞上行駛在旁邊的雙載機車，最後又波及停放在路邊的1輛機車與2輛轎車。

▲高雄左營軍校路發生事故，小客車先撞上3名行人後，再撞擊路旁多輛車。（圖／記者吳奕靖翻攝）



警消趕到後，發現車禍造成5人受傷，分別是68歲黃姓婦人、43歲劉姓女子（黃婦的女兒）、43歲張姓男子（黃婦的女婿）；35歲黃姓女騎士、63歲楊姓女子（女騎士的母親），立刻將5人送醫治療。

警方調查，肇事的黃姓工程師當時載著太太、兒子到賣場購物，返家過程中，疑似疲勞駕駛，先撞上68歲黃姓婦人及其女兒劉女、女婿張男，再撞上一部楊女所騎雙載機車，再掃到路邊停放的2部自小客車、1部機車。

▲肇事駕駛疑因疲勞駕駛釀禍。（圖／記者許宥孺翻攝）



受傷的68歲黃婦及43歲張男送醫後因重傷不治，據了解，黃姓婦人是彰化人，女兒、女婿和孫子則住在雲林，昨日女兒先將小孩送給親戚照料後，女婿帶著太太、岳母到高雄減重診所看診，3人原本想先用餐，不料路中卻遇上死劫，家屬昨晚獲知後相當背悲痛，連夜趕往高雄認屍。