超狂成都男鋪滿「百片黏鼠板」 地雷陣「封印樓梯」鄰居險摔飛

▲成都男超狂！買100片滅鼠板鋪滿樓道，鄰居差點中招 。（圖／翻攝 大象新聞）

記者任以芳／綜合報導

四川省成都市一處社區出現「超狂滅鼠」奇觀。一名住戶因不滿老鼠橫行，加上社區管委會不作為，親自大手筆購入100片強力黏鼠板，幾乎把公共樓梯與轉角處完全鋪滿，導致鄰居出入寸步難行。這種極端做法引發社區恐慌與網民熱議，最終男子滅鼠不成，差點吃官司。

綜合多家陸媒報導，這起荒唐的滅鼠事件發生四川成都，今年4月，一名男子不滿自家社區管委會不作為，加上屬於老舊建築，雜物堆積導致鼠患嚴重，白天都能見到老鼠在走廊竄動。

涉事男子表示，老鼠不僅啃咬公物，甚至多次竄入家中，他曾多次聯繫物業公司要求消殺，僅得到偶爾投放鼠藥的敷衍對待，眼見老鼠依舊頻繁出沒，憤而決定採取「私了」手段。

▲ 超狂100片滅鼠板有如地毯 。（圖／翻攝 大象新聞）

從陸媒釋出現場畫面顯示，所有樓梯宛像是鋪上了一層「黏鼠板地毯」，視覺效果震撼。男子透過網購取得100片強力黏鼠板，從自家門口一路延伸至樓梯轉角與扶手處，密密麻麻鋪滿每一吋階梯。

男子宣稱，這樣做是為了徹底阻斷老鼠的活動路線，沒想到先「封印」鄰居的日常出入，每階樓梯只留下一小塊上下留落腳地方，簡直是玩冒險挑戰，一不小心重心不穩可能踩到滅鼠板，對長者與孩童而言簡直是「步步驚心」。

沒幾天還真的出意外，一名住戶當天返家險些踩中地雷陣摔下樓，「老鼠還沒抓到，鄰居可能先出事」。由於抗議聲浪不斷，社區管委會最終緊急派員到場清理，並委託專業滅鼠公司進行全面消殺。

雖然男子目的是滅鼠，根據大陸《民法典》及《物業管理條例》相關規定，社區樓道屬於公共區域，任何業主不得私自占用、堵塞，更不得實施危及他人安全的行為。該男子私自鋪設大量黏鼠板，已侵害其他業主的公共通行權，若造成他人受傷，必須承擔相應的侵權賠償責任。