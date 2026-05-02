　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今上午國道「8路段恐塞」　南下午後出發最順

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲勞動節連假次日上午，國道估有8處易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今（2）日為勞動節連假第2日，預估將有出遊和北返車流，高公局預判上午國道有8處易塞路段，建議南下利用下午再出發，北返趁上午提早上國道。

連假邁入第2天，今日凌晨0時到5時國道免收費時段交通量約為4.8百萬車公里，為平日年平均之1.2倍，預估今日全天交通量為107百萬車公里，截至上午8時許，國道路況皆大致正常，不過預估上午9時至10時後南下車流將湧現，下午過後再有一波北上車潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局預判，今日上午國道有8處重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

今日國道疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
392 1 4415 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1家3口「南下看病」遭撞飛　岳母女婿斷魂
幕後／沈伯洋北市登場時機曝　綠營選戰布局「她是核心」
哥二戰被徵招失蹤84年　法院宣告死亡
說美國沒贏就是叛國！　川普怒轟：伊朗軍隊全沒了
台中深夜火燒車！酒駕男肇逃「拖機車爆炸」　民眾圍堵制伏
「口吐牛奶摻咖啡」　正妹店員還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹是美食天堂？他大讚「三大菜系」很好吃　還推城隍廟附近

桃機5月起建置「自行車組裝專區」　單車族搭機落地可無縫拆箱

今上午國道「8路段恐塞」　南下午後出發最順

大媽摳摸「好市多奇異果」全被錄！　身分曝光揭黑歷史

今年最大6.1地震台灣進入活躍期？　郭鎧紋解答了

消失的「六堵」車站　專家揭內情：其實以另一形式存在

越急「用錢賺錢」越容易被騙！吳淡如：強調「保證獲利」陷阱最多

基隆都市傳說！　沒有「8」原因曝光

今國道18魔王路段易塞　國5北上龜速11小時至午夜

明晚「今年首波梅雨」2地有雷雨！　下週還有第二波

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

屏東秘境獅王瀑布驚傳溺水！25歲男漂深潭　命危送醫搶救

川普考慮恢復軍事行動　伊朗嗆：美軍輸得很難看

左營車禍現場畫面

新竹是美食天堂？他大讚「三大菜系」很好吃　還推城隍廟附近

桃機5月起建置「自行車組裝專區」　單車族搭機落地可無縫拆箱

今上午國道「8路段恐塞」　南下午後出發最順

大媽摳摸「好市多奇異果」全被錄！　身分曝光揭黑歷史

今年最大6.1地震台灣進入活躍期？　郭鎧紋解答了

消失的「六堵」車站　專家揭內情：其實以另一形式存在

越急「用錢賺錢」越容易被騙！吳淡如：強調「保證獲利」陷阱最多

基隆都市傳說！　沒有「8」原因曝光

今國道18魔王路段易塞　國5北上龜速11小時至午夜

明晚「今年首波梅雨」2地有雷雨！　下週還有第二波

1家3口「彰化赴高雄看病」遭撞飛...岳母女婿斷魂　家屬南下認屍

藍營軍購2陣營互嗆美國、中共走狗　他一句話吐槽：狗是招誰惹誰？

李灝宇父母、未婚妻都來了！見證關鍵安+美技　主播盛讚守備

《航海王》第二季漫改真人化最佳典範　堪稱史詩的第三季2027年上線

新竹是美食天堂？他大讚「三大菜系」很好吃　還推城隍廟附近

「甜點裝另一個胃」其實是大腦訊號　醫揭不傷身吃法

國安法修法！藍委刪除「鼓吹武統罰百萬」　反要求懲罰台獨言論

挑戰6萬片世界最大拼圖！爺爺花4年拚完　決定拆掉免費送

缺工比缺客致命！　頂級鍋物店斥1500萬裝潢「350萬頂讓」

《21世紀大君夫人》開播四集IU連換10+顆精品包　行頭一個比一個還狂

【抓到了！】高雄轎車拒檢撞警遭開3槍　惡徒落網：酒駕怕被查

生活熱門新聞

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

20:39台灣東部海域規模6.1地震　全台有感

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

大媽摳摸「好市多奇異果」全被錄！　身分曝光揭黑歷史

鹹酥雞總軟掉　他拿紙袋裝回家像剛炸好

明晚「今年首波梅雨」2地有雷雨！　下週還有第二波

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

同事發伴手禮　他一看傻了

今年首波「梅雨季」要來了！　中部以北「降溫雷雨」時間曝

連假第1天「嘉義塞滿人」　原因曝：皮克敏

抽中領1500！終身學習券今登記5QA一次看　加碼11間博物館免費逛

6.1地震台灣進入活躍期？　郭鎧紋解答了

今高溫33度！　明晚變天2地區轉涼有雷雨

國家警報響！20:39北部地區地震

更多熱門

相關新聞

今國道18魔王路段易塞　國5北上龜速11小時至午夜

今國道18魔王路段易塞　國5北上龜速11小時至午夜

今天（2日）邁入勞動節連假次日，高公局預判國道將出現18處易壅塞路段，國5北上路段估自下午1時一路壅塞至午夜，恐龜速11小時。

明出遊＋北返雙車潮「國道18處塞點」　國5北上堵到午夜

明出遊＋北返雙車潮「國道18處塞點」　國5北上堵到午夜

勞退舊制11.5萬人有望添百萬退休金　沈伯洋：盼適用新保障

勞退舊制11.5萬人有望添百萬退休金　沈伯洋：盼適用新保障

雇主團體勞動節上街嗆移工福利太多　1人致詞遭民眾怒丟水球

雇主團體勞動節上街嗆移工福利太多　1人致詞遭民眾怒丟水球

國道3路段紫爆　下午再一波車潮「防7地雷」

國道3路段紫爆　下午再一波車潮「防7地雷」

關鍵字：

勞動節連假國道交通高公局

讀者迴響

熱門新聞

天心原本不知和舒淇是國小同學

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

貪汙76萬！中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

男子疲駕肇事2死3傷　岳母女婿雙亡

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

獨／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了

20:39台灣東部海域規模6.1地震　全台有感

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

傳季麟連原要教訓他！　國民黨「年輕戰將」發聲

網傳「總統夫人在美購置億元豪宅」　總統府嚴正駁斥

手指數量不對、嘴唇變牙齒！韓AI修復《悲情城市》大崩壞

寵物餐廳虐待動物　飼主拖行、鞭打狗狗

呂文婉遭友當眾調侃顴骨：熟不代表可沒分寸

更多

最夯影音

更多
高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面