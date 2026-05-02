今上午國道「8路段恐塞」　南下午後出發最順

▲勞動節連假次日上午，國道估有8處易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今（2）日為勞動節連假第2日，預估將有出遊和北返車流，高公局預判上午國道有8處易塞路段，建議南下利用下午再出發，北返趁上午提早上國道。

連假邁入第2天，今日凌晨0時到5時國道免收費時段交通量約為4.8百萬車公里，為平日年平均之1.2倍，預估今日全天交通量為107百萬車公里，截至上午8時許，國道路況皆大致正常，不過預估上午9時至10時後南下車流將湧現，下午過後再有一波北上車潮。

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高公局預判，今日上午國道有8處重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

今日國道疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。