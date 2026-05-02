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台中深夜火燒車！酒駕男肇逃「拖機車爆炸」　民眾圍堵制伏

▲▼台中酒駕肇逃爆炸。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中酒駕肇逃爆炸。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿、葉國吏／台中報導　

台中市南區1日深夜發生酒駕意外，一名男子駕車撞擊騎士後不僅未停下，還強行拖行機車一路狂飆至工學二街一處社區。車輛最終在地下停車場入口處因底盤摩擦竄出火舌，整台車隨即陷入火海。男子棄車逃逸時遭憤怒住戶集體制伏，並被壓在地上猛噴辣椒水，場面一度陷入混亂，警方到場後隨即將人逮捕。

酒駕肇逃機車卡車底引火爆炸
1日晚間十時許，這名50歲駕駛先是在工學路和工學北路交叉路口撞倒機車，2名傷者躺在地上，豈料肇事駕駛隨即加速逃逸，機車卡在車底，因高速行駛不斷摩擦地表，導致整輛車產生火花。進入社區停車場匝道時車輛因故障停擺，隨即發生爆炸性燃燒。目擊者指出火勢非常猛烈，濃煙直竄天際。

▲▼台中酒駕肇逃爆炸。（圖／記者鄧木卿翻攝）

原本想趁亂跑離現場的肇事駕駛，立刻被周遭民眾包圍，合力將其推倒在地制伏。台中市警局第三分局警員獲報抵達，才將這名狼狽不堪的酒駕男帶回偵辦。

酒測超標遭送辦民眾受促冷靜
警方後續對該男子實施呼氣測試，結果酒精濃度明顯超過0.25毫克，數值遠超法律規範的公共危險門檻。目前全案已依據酒後駕車、肇事逃逸以及公共危險等多項罪名進行偵辦。

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