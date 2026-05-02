日本鬆綁武器出口禁令　烏克蘭大使：盼取得「日製裝備」抗俄

▲烏克蘭駐日大使盧托維諾夫（Yurii Lutovinov）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》獨家消息指出，烏克蘭駐日大使接受專訪時表示，日本政府放寬武器出口規則，為雙方的談判開闢了新道路。這項重大轉變意味著東京未來有可能提供軍事裝備，協助基輔抵抗俄羅斯的全面侵略。

日本放寬武器出口禁令 烏克蘭大使：理論上跨出一大步

烏克蘭駐日大使盧托維諾夫（Yurii Lutovinov）在大使館受訪時指出，「這讓我們擁有了對話的空間。從理論上來看，這是跨出了非常大的一步。」

日本首相高市早苗上週決定鬆綁出口規則，這被視為日本近年來逐漸擺脫戰後嚴格和平主義立場的最新舉措。由於烏克蘭與中東的衝突持續不斷，導致西方國家的軍武產能面臨沉重壓力，日本此舉已引發國際社會的廣泛關注。

儘管日本的制度改革仍維持對衝突地區的嚴格出口管制，但條款中允許在「符合東京安全利益」的前提下進行例外處理。基輔方面正積極爭取，希望能在這項例外條款中獲益。

日領土距台僅110公里引焦慮

報導指出，日本一直將烏克蘭的命運與自身安全掛鉤，特別是在面對中國日益強大的軍事威脅之際。由於日本領土最南端距離台灣僅110公里，東京政府高度擔心，若北京企圖武力奪取台灣，日本極有可能被捲入衝突。

日本前首相岸田文雄自2022年俄烏戰爭爆發後就曾多次警告，「今日烏克蘭，明日東亞。」他批准了日本自二戰以來最大規模的軍備擴張計畫，而高市早苗自去年10月上任後，也進一步加速了這項計畫。

盧托維諾夫強調，「如果烏克蘭倒下，將會引發巨大的骨牌效應。從安全角度來看，印太地區與歐洲大陸是密不可分的。」

尋求防空系統投資 解決「愛國者」飛彈短缺困境

雖然高市內閣尚未公開表示支持向烏克蘭出口致命性武器，且日本外務省也在電郵中表示「目前並無轉移武器的意圖」，但烏克蘭正謹慎尋求其他合作途徑。

盧托維諾夫提到，烏克蘭正尋求資金投資，以自行研發防空系統，從而減少對美製「愛國者」飛彈（Patriot missiles）的依賴，因為該款飛彈目前的供應已日益吃緊。他表示：「我們擁有必要的工業產能，但我們需要投資與資金。」

此外，烏克蘭也正與日本討論加入北約（NATO）的「烏克蘭優先需求清單」（PURL）專案。該計畫已提供價值超過40億美元的裝備與彈藥。盧托維諾夫認為，日本可以在符合法律框架下，提供非致命性武器參與此機制。

擺脫中國製零組件 盼結合日本電子技術強化無人機

針對戰場上至關重要的無人機，盧托維諾夫指出，日本企業可以協助烏克蘭分散電子元件與微型組件的來源。根據烏克蘭智庫「蛇島研究所」（Snake Island Institute）2025年的報告，烏軍目前在戰線部署的數千架無人機，過去主要依賴中國製造的零組件。

高市內閣計畫於今年底前公布新的防衛戰略與軍事採購計畫，預計將大幅增加空、海、陸三棲無人機的數量，而這正是烏克蘭在抵禦俄軍攻擊時最豐富的實戰經驗。

盧托維諾夫在大使館展示了一架由烏克蘭Skyfall公司生產的「吸血鬼」（Vampire）轟炸無人機，並強調，「我們不只是尋求援助的國家，我們也能提供回饋。若能將日本的技術與烏克蘭的經驗結合，將會產出世界一流水準的產品。」