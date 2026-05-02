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校外教學限用「即可拍」　家長跑百公里洗照片傻眼

▲▼學校規定小學生校外教學只能用即可拍，結果家長為了要沖洗照片必須開車到100公里外的相片館，文章引起討論。（圖／翻攝X）

▲學校規定小學生校外教學只能用即可拍，結果家長為了要沖洗照片必須開車到100公里外的相片館，文章引起討論。（圖／翻攝X）

記者葉國吏／綜合報導　

日本一名居住在高知縣的網友日前於社群 X 分享，為了替孩子沖洗校外教學使用的「即可拍相機」照片，竟得開車102公里外的照相館，這段經歷也引起網友討論。

網友 @simantokoubou發文指出，小孩學校規定，校外教學限制學生指能使用「即可拍相機」。這名家長提到家鄉多數相館已歇業或轉型處理數位檔案，距離他家最近的相片館在100公里外，但為了小孩的旅行紀錄，他開車前往沖洗照片。

這篇文章引起許多網友討論，有網友透露，校方會這樣規定是因為「數位相機」風行那個年代，有發生過失竊事件，所以校方才規定只能用即可拍相機。

不過這規定到現今似乎已經不太合理，許多家長感嘆，為了遵守校方規定，反而必須支付高昂的相機採購費與遠程交通成本，質疑校方完全無視時代進步。

不過也有網友認為，底片相機具有不可修改、無法立刻預覽的特性，能讓孩子更專注於當下的風景，而非沉迷於數位螢幕。

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