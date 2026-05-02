基隆都市傳說！　沒有「8」原因曝光

▲基隆海洋廣場。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

基隆市路名與數字緊密相連，但細心觀察卻發現一件怪事，基隆市從道路編號到公車號次竟然完全找不到「數字8」。對此有學者說明原因。

敏感政治因素導致路名消失

基隆市中心最著名的道路，莫過於「愛」、「義」系列，但有網友發現，在愛七路與愛九路之間，竟然沒有愛八路，而是「劉銘傳路」；同樣的情況也發生在義七路與義九路中間，該路段被命名為中興路。此外，在基隆就連公車路線都看不到「數字8」。

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▲基隆沒有「愛八路」、「義八路」。（圖／翻攝Google Map）

對此奇妙的現象，「 國立臺灣歷史博物館」網站就有一篇文章「消失的愛八路」來解釋這情況的緣由。文中寫道「1949年（民國38年）國民政府退守台灣，對「八路軍」很敏感，情治單位報省府，要求基隆不能有「八路」，愛八路就改為劉銘傳路，義八路改為中興路，現代年輕人只覺得很奇怪，不知道有這段歷史。」

不僅路名避用「八路」，連公車也不能有「八路」。查閱台灣省政府公報，省政府民政廳在1949年（民國38年）5月16日發文，同意基隆市愛八路改為劉銘傳路，准予備查，為兩岸對立年代的特殊現象留下註解。