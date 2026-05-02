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社會 社會焦點 保障人權

84歲妹割頸92歲久病姊　「伴屍數小時」3疑點成羈押關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

台南上個月29日發生一起人倫悲劇，84歲葉姓婦人疑似因為不堪長年照顧92歲姊姊的壓力，竟持刀割頸，導致姊姊死亡；但事後葉婦聲稱是姊姊久病意圖輕生，她才會動手。目前葉婦已被台南地院裁准羈押，警方透露，葉婦犯後疑似清理現場、伴屍數小時、第一時間未說明案情，3個原因成為羈押關鍵。

▲台南中西區發生長照人倫悲劇，84歲婦人涉嫌殺害91歲姊姊遭羈押。（記者林東良翻攝，下同）

▲葉姓姊妹同住多年，彼此互相扶持生活，沒想到最後卻發生憾事。（圖／記者林東良翻攝）

回顧案件經過，警方4月29日凌晨1時許接獲報案，趕抵中西區一處大樓時，發現92歲葉姓姊姊已明顯死亡，頸部有刀傷，現場無打鬥痕跡，屋內滿是血跡，84歲葉姓妹妹則留在現場，神情平靜。

據了解，葉姓姊妹同住多年，今年3月姊姊跌倒受傷，生活起居幾乎全靠妹妹幫助，案發前一晚姊姊疑似久病難耐，加上不忍心拖累妹妹，於是表明輕生念頭；妹妹似乎也因為不堪長年照顧壓力，竟真的持刀割頸，導致姊姊死亡。

檢方訊後認為葉婦涉犯殺人重罪，且有滅證及逃亡之虞，於是向台南地方法院聲請羈押，並在4月30日上午10時獲得台南地院裁准。

根據《自由時報》報導，警方透露，葉婦疑似清理過事發現場，犯後獨自伴屍數小時，甚至未在第一時間完整說明案情，成了她被裁定羈押的關鍵。

但此案仍有諸多疑點尚未釐清，葉婦究竟是不堪長照壓力，還是一時衝動犯案，仍有待檢警進一步調查。

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